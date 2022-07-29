Yangın bölgesinde görevli bekçiye otomobil çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Yangın bölgesinde görevli bekçiye otomobil çarptı

29.07.2022 01:29
Yangın bölgesinde görevli bekçiye otomobil çarptı

AVCILAR'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında görevli olan bekçiye otomobil çarptı.

AVCILAR'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında görevli olan bekçiye otomobil çarptı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın için geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik önlemleri kapsamında cadde üzerinde görevli olan bekçiye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NY 3107 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı çarptı. Olay yerinde görevli olan acil servis ekibi hemen bekçiye müdahale etti. Yaralı bekçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Kaza sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.


YORUMLAR
500
Avcılar'da fabrika yangınının çıktığı caddede trafik akışını sağlayan bekçiye araba çarptı Avcılar'da fabrika yangınının çıktığı caddede trafik akışını sağlayan bekçiye araba çarptı Esnaf, güvenlik görevlisi, polis el ele verdi, otomobildeki yangın söndürüldü Esnaf, güvenlik görevlisi, polis el ele verdi, otomobildeki yangın söndürüldü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangın bölgesinde görevli bekçiye otomobil çarptı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:54 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın iddiasına Bakan Varank'tan ağır tepki: İspat edersen istifa etmeye hazırım
00:35 Sağlık Bakanı Koca, eczane ve ilaçlara ilişkin alınan 3 önemli kararı sosyal medyadan açıkladı!
00:21 Teknik direktör Jorge Jesus'dan şaşırtan açıklama! Premier Lig ekibi Everton'dan aldığı teklifi Fenerbahçe için reddetmiş
00:15 Pençe-Kilit harekatında şehit düşen astsubayla ilgili yürek yakan haber! Babası oğluna aldığı otomobille sürpriz yapacaktı...
23:56 UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri netleşti!
23:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres'ten ilk sözler: Bu takımla kupalar kazanmak istiyorum
23:22 İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınan yangın için soğutma çalışmaları yapılıyor
23:06 Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak, aynı araçta trafik çevirmesine takıldı! Yaşadıkları panik 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu akıllara getirdi
23:01 Hong Kong'da korkutan kaza! Sahneye düşen dev ekran dansçıları yaraladı
22:50 Genç kadını 5 yerinden bıçakladı! Cani adam, neden sorusuna tek cümlelik yanıt verdi: Bana yanlış yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 01:29:17. #1.12#
SON DAKİKA: Yangın bölgesinde görevli bekçiye otomobil çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement