Avcılar'da geri manevra yapan servis şoförü yaşlı kadına çarptı...O anlar kamerada

İSTANBUL - Avcılar'da 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun hayatını kaybettiği servis kazasının izleri duruyorken, başka bir facianın kıyısından dönüldü. Yol ortasında yürüyen yaşlı kadın, geri manevra yapan bir servis aracının çarpması sonucu hafif yaralandı. Kaza anı ile servis sürücüsünün ve yoldan geçen vatandaşların yaşadığı panik saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir okulun servis işini yapan 34 LEK 308 plakalı aracın sürücüsü, öğrenci indirdikten sonra geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada evine gitmek için kaldırımı kullanmak yerine yoldan yürümeyi tercih eden yaşlı kadına çarptı. Arka park sensörünün çalışmadığını iddia eden sürücü kaza sonrası panikle araçtan inerek yaşlı kadının yardımına koştu. Bu sırada neye uğradığını şaşıran kadın, çarpmanın etkisiyle kısa süreli baygınlık geçirdi. Olayı gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Vatandaşların müdahalesiyle kendine getirilen kadın kaldırıma oturtularak sağlık ve polis ekiplerinin gelmesi beklendi. İhbar üzerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından yaşlı kadını Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Trafik ekiplerinin gelmesiyle servis sürücüsünün öğrenci taşıma belgesinde eksikler olduğu ortaya çıktı. Servis şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, belgesi eksik olan servis aracı çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü. Yaşlı kadının hayatı tehlikesi bulunmazken, servis şoföründen şikayetçi olduğu öğrenildi.