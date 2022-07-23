AVCILAR'DA GİRDİĞİ DEPODA MAHSUR KALAN KEDİYİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ - Son Dakika
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AVCILAR'DA GİRDİĞİ DEPODA MAHSUR KALAN KEDİYİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ

23.07.2022 11:53
AVCILAR'DA GİRDİĞİ DEPODA MAHSUR KALAN KEDİYİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ

AVCILAR'da bir işyerinde 3 gün mahsur kalan, aç ve susuz halde pencereye çıkarak sürekli miyavlayan kediyi kurtarmak için itfaiye seferber olarak birbirinden farklı yöntemler denedi.

AVCILAR'da bir işyerinde 3 gün mahsur kalan, aç ve susuz halde pencereye çıkarak sürekli miyavlayan kediyi kurtarmak için itfaiye seferber olarak birbirinden farklı yöntemler denedi.

Ambarlı Mahallesi'nde Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki bir binada yoldan yaklaşık 10 metre yükseklikteki boş işyerinin kapısının 3 gün önce açılması ardından sahiplerinin gitmesi ile içeride mahsur kaldı. Kedi boş işyerinde yiyecek ve içecek bir şey bulamazken, yan taraftaki açık havalandırma penceresine sık çıkarak miyavlamaya başladı. Yandaki binada oturanların dikkatini çeken kediyi kurtarmak için önceki akşam çeşitli yöntemler denenirken itfaiyeden de yardım istendi. Sevk edilen sepetli merdivenli itfaiye aracı iki bina arasında kullanılamayınca görevliler, komşularla birlikte farklı kurtarma yöntemleri denedi. Bir itfaiye eri getirilen tahta merdiven duvara dayanarak zaman zaman başını uzatan kedi hayvan yakalama aparatı ile yakalanmaya çalıştı. Ancak, merdiven kısa geldi. Getirilen kedi mamaları uzaktan açık pencerenin içine atılarak aç hayvan doyurulmaya ve sürekli dışarıya başını uzatması için çalışıldı. Zeytinburnu'nda bulunan kiralanmak istenen işyerinin sahibinin telefonuna sonunda ulaşılırken, kedinin durumu ile ilgili bilgi verildi. İşyeri sahibi Avcılar'a hareket ederken, itfaiye ekibi bunun üzerine ayrıldı. İşyeri sahibi gelirken yanında farklı bir anahtar ile geldiği anlaşıldı. Karşı binada oturan Tekirdağ'daki Namık Kemal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim üyesi Mustafa Hakkı Ertan, kısa gelen tahta merdiveni pencereye uzatabilmek için ucuna bir kalas koyarak kedinin buradan çıkmasını sağladı. Kedi, diğer sahipsiz hayvanlarla birlikte kendisine verilen mamayı yedi.

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Arabanın kapısına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı Arabanın kapısına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı Cipin kapısına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı Cipin kapısına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Kaynak: DHA

İtfaiye, Avcılar, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA GİRDİĞİ DEPODA MAHSUR KALAN KEDİYİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVCILAR'DA GİRDİĞİ DEPODA MAHSUR KALAN KEDİYİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ - Son Dakika
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