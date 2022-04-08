Avcılar'da göl kenarında bulunan cesedin kayıp Yılmazcoşar'a ait olduğu belirlendi - Son Dakika

İstanbul Avcılar'da göl kenarında bulunan cesedin yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 64 yaşındaki alzaymır hastası Burhan Yılmazcoşar'a ait olduğu belirlendi.

Küçükçekmece Gölü Avcılar mevkisinde ilaçlama yapan belediye çalışanlarının 5 Nisan'da bulduğu erkeğe ait cesede, Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.

Cesedin kimliğinin belirlenmesi amacıyla yaklaşık 4 aydır kayıp Burhan Yılmazcoşar'ın yakınlarından da DNA örneği alındı. Yapılan incelemede cesedin, Yılmazcoşar'a ait olduğu tespit edildi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Burhan Yılmazcoşar'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Yılmazcoşar'ın cenazesi, öğle vakti Avcılar'daki Hacı Osman Ağa Camisi'nde kılınan namazın ardından Çatalca Ferhatpaşa Mezarlığı'na defnedilecek.

Avcılar'da 24 Aralık 2021 Cuma günü evinden çıkan 64 yaşındaki alzaymır hastası Burhan Yılmazcoşar'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirmişti. Yılmazcoşar, yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranıyordu.

Küçükçekmece Gölü Avcılar mevkisinde ilaçlama yapan belediye çalışanları 5 Nisan'da ceset bulmuştu.