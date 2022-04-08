Avcılar'da göl kenarında bulunan cesedin kayıp Yılmazcoşar'a ait olduğu belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Avcılar'da göl kenarında bulunan cesedin kayıp Yılmazcoşar'a ait olduğu belirlendi

08.04.2022 11:34
Avcılar'da göl kenarında bulunan cesedin kayıp Yılmazcoşar'a ait olduğu belirlendi

İstanbul Avcılar'da göl kenarında bulunan cesedin yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 64 yaşındaki alzaymır hastası Burhan Yılmazcoşar'a ait olduğu belirlendi.

İstanbul Avcılar'da göl kenarında bulunan cesedin yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 64 yaşındaki alzaymır hastası Burhan Yılmazcoşar'a ait olduğu belirlendi.

Küçükçekmece Gölü Avcılar mevkisinde ilaçlama yapan belediye çalışanlarının 5 Nisan'da bulduğu erkeğe ait cesede, Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.

Cesedin kimliğinin belirlenmesi amacıyla yaklaşık 4 aydır kayıp Burhan Yılmazcoşar'ın yakınlarından da DNA örneği alındı. Yapılan incelemede cesedin, Yılmazcoşar'a ait olduğu tespit edildi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Burhan Yılmazcoşar'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Yılmazcoşar'ın cenazesi, öğle vakti Avcılar'daki Hacı Osman Ağa Camisi'nde kılınan namazın ardından Çatalca Ferhatpaşa Mezarlığı'na defnedilecek.

Avcılar'da 24 Aralık 2021 Cuma günü evinden çıkan 64 yaşındaki alzaymır hastası Burhan Yılmazcoşar'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirmişti. Yılmazcoşar, yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranıyordu.

Küçükçekmece Gölü Avcılar mevkisinde ilaçlama yapan belediye çalışanları 5 Nisan'da ceset bulmuştu.

YORUMLAR
500
Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurmaya hazırlandığı iddia edildi Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurmaya hazırlandığı iddia edildi Nablus'ta Odun Fırınında Pişen Ramazan Lezzetleri Nablus'ta Odun Fırınında Pişen Ramazan Lezzetleri

Küçükçekmece Gölü, Adli Tıp Kurumu, Avcılar, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avcılar'da göl kenarında bulunan cesedin kayıp Yılmazcoşar'a ait olduğu belirlendi - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var
11:28 8 Nisan Cuma günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:25 Taciz iddiası sonrası mahalleli tarafından şiddet görüp bıçaklanmıştı! Hayatını kaybeden adamın olay esnasında oruçlu olduğu ortaya çıktı
11:22 Cübbeli Ahmet'ten sert çıkış: Ramazan'da televizyona çıkan hocaları dinlemeyin
11:15 Bu bakkal sadece hayır için çalışıyor: Para geçmiyor, gelen hiç kimse eli boş dönmüyor
11:13 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 seviyesine çıktı: Dolardaki beklenti ise 16,85 TL
11:12 Ece Erken hesabının bloke edilmesine sosyal medyadan isyan etti: Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş
11:12 8 Nisan'da altının gram fiyatı 916 lira seviyesinde
11:11 Burak Yılmaz ABD yolcusu: Inter Miami ile dolgun ücrete anlaştı
10:12 Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 11:45:17. #1.13#
SON DAKİKA: Avcılar'da göl kenarında bulunan cesedin kayıp Yılmazcoşar'a ait olduğu belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement