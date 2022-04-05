Sivrisinek için ilaçlama yapan ekipler gölde çürümüş ceset buldu - Son Dakika
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Sivrisinek için ilaçlama yapan ekipler gölde çürümüş ceset buldu

05.04.2022 13:32

Sivrisinek için ilaçlama yapan ekipler gölde çürümüş ceset bulduİSTANBUL Avcılar'da, göl kenarında ilaçlama yapan belediye ekipleri, çürümüş ceset buldu.

Sivrisinek için ilaçlama yapan ekipler gölde çürümüş ceset buldu

İSTANBUL Avcılar'da, göl kenarında ilaçlama yapan belediye ekipleri, çürümüş ceset buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cesedin bir erkeğe ait olduğunu tespit etti.

Olay, sabah saatlerinde Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde Küçükçekmece Gölü kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göl kenarında amfibik araçla sivrisineklere yönelik ilaçlama yapan belediye ekipleri, çürümüş bir ceset buldu. Çalışanlar hemen durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede çürüyen cesedin bir erkeğe ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde savcı ve polisin incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivrisinek için ilaçlama yapan ekipler gölde çürümüş ceset buldu
Sivrisinek için ilaçlama yapan ekipler gölde çürümüş ceset buldu
Sivrisinek için ilaçlama yapan ekipler gölde çürümüş ceset buldu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivrisinek için ilaçlama yapan ekipler gölde çürümüş ceset buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivrisinek için ilaçlama yapan ekipler gölde çürümüş ceset buldu - Son Dakika
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