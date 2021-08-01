Avcılar'da göreve giderken devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı - Son Dakika

Avcılar'da göreve giderken devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 34 VZ 2973 plakalı itfaiye aracı, göreve gittiği sırada Ambarlı Kavşağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 2 itfaiye personeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Devrilen itfaiye aracındaki malzemeler, olay yerine gelen kamyonete yüklendi.

Araç, İBB ekiplerinin çalışmasıyla devrildiği alandan kaldırıldı.

Öte yandan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, olay yerine gelerek itfaiye ekiplerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.