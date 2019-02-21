Avcılar'da Güvercin Kurtarma Operasyonu
26 dakika önce
AVCILAR'da ayağı ağacın dalları arasına sıkışan bir güvercin belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
AVCILAR'da ayağı ağacın dalları arasına sıkışan bir güvercin belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Merkez Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'ndan geçenlerin yem attığı güvercinlerden birinin ayağı konduğu dalda sıkıştı. Kanatlarını çırparak kurtulmaya çalışan güvercini görenler arasında bulunan bir genç ağaca tırmanarak, kurtarmak istedi. Haber verilmesi üzerine gelen belediye görevlileri, gencin düşme tehlikesi olduğunu belirterek tırmanışa izin vermedi. Avcılar Belediyesi'ne ait sepetli kamyon yarım saat içerisinde parka geldi ve bir görevli sepete binerek ulaştığı dalı keserek güvercini aldı. Bacağından yaralandığı anlaşılan kuş, veteriner müdürlüğünde tedavi altına alındı.
- İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:18 Kaynak: DHA
Dolar İçin Dikkat Çeken Tahmin: 5 TL'nin Altını Görebilir
Son Dakika! Demokrat Parti Mersin İl Başkanı: Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'nin Adayı Olarak Seçimlere Girecek
AK Parti Grubu, Meclis Başkanı Adayını Belirlemek Üzere 12.00'de Toplanacak
Son Dakika! Mersin'de Çatırdama Sesleri Gelen 5 Katlı Bina Çöktü