Avcılar'da hafif ticari aracın çarptığı kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Avcılar'da yolun karşısına geçtiği sırada hafif ticari aracın çarptığı kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir dükkanda çalışan 21 yaşındaki Muhammet Gürbüz, alışveriş yapan müşterisinin aldıklarını araca yüklemek istedi.

Dükkandan çıkıp yolun karşısına geçmek istediği sırada Gürbüz'e, Avcılar istikametinde ilerleyen 34 JP 2989 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Gürbüz, olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Gürbüz'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Gürbüz'e aracın çarpma anı yer alıyor.