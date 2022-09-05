AVCILAR'DAKİ SÜRÜCÜ KURSU EĞİTİM PİSTİNDE 2 GÜNDE 2'NCİ OLAY - Son Dakika
Üye Girişi

AVCILAR'DAKİ SÜRÜCÜ KURSU EĞİTİM PİSTİNDE 2 GÜNDE 2'NCİ OLAY

05.09.2022 10:39
AVCILAR'DAKİ SÜRÜCÜ KURSU EĞİTİM PİSTİNDE 2 GÜNDE 2'NCİ OLAY

AVCILAR'da hafta sonunda yapılan sürücü sınavı sırasında adayın aracını arkadan takip eden eğitmenin yolunu kesen iki kişi görevliye saldırmak istedi.

AVCILAR'da hafta sonunda yapılan sürücü sınavı sırasında adayın aracını arkadan takip eden eğitmenin yolunu kesen iki kişi görevliye saldırmak istedi. Eğitmen kendisini biber gazı sıkarak koruyabildi.

Firuzköy Mahallesi'nde bulunan sürücü eğitim alanında Pazar günü adayların sınavı yapıldı. Bir aday tek başına sınavda ilerlerken yönetmeliğe göre kendisini sürücü kursu eğitmeni takip etmeye başladı. Adayın aracı ile eğitmenin aracının arasına ara yoldan bir  minibüs girdi. Eğitmen bunun üzerine direksiyonu kırınca arkadan gelen otomobildekiler bu manevraya sinirlendi. İki kişi eğitmenin yolunu keserek aracını tekmelemeye ve saldırmaya başladı. Direksiyon başında neye uğradığını şaşıran eğitmen kendisini savunmak için araçta bulunan biber gazını sıkarak kaçtı. Beklemedikleri bu hareket karşısında bir an duraklayan iki kişi kaçan eğitmeni bulabilmek için peşine düşte. Eğitmen kaçarak yakındaki Firuzköy İlkokulu'nun bahçesine girdi. Olay üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Sürücü adayı da olanları görünce kaçarak uzaklaşırken, sınavı yarıda kaldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

CUMA GÜNKÜ OLAYAynı alanda geçen Cuma günü de benzer olay meydana gelmişti. Sürücü eğitim alanına otomobille gelen Can A.ve Talip Y., sürücü kursu öğretmenleriyle laf atma konusunda tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı. Bu olaydan habersiz sürücü adayına direksiyon başında eğitim veren Lokman Doğan'ın yönetimindeki otomobilin yolunu Tiryaki Suyu Caddesi'nde 34  EHP 849 plakalı otomobil ile kesen şüpheliler araçtan indi. Durdurdukları Doğan'a kısa süre önce arkadaşlarına yumruk atan kişinin kim olduğunu sordu. Doğan, bu olaydan haberi olmadığını anlatmaya çalışırken yüzüne aldığı yumruk darbesi ile burnundan yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, Can A. ve Talip Y.'yi gözaltına aldı. Tanık sürücü eğitmeni Çiğdem Dede, sürücü adayı ile eğitim alanında ilerlerken buradaki dik bir yokuştan inen otomobildekilerin araçların yolunu kesip bir şeyler söylediklerini gördüğünü, bunun üzerine aynı kurstaki diğer sürücülerini uyardıklarını söyledi. Dede, "Bir aracın önüne direkt direksiyonu kırdılar. İkisi de araçtan indi. Hocanın üzerine yürüdüler. Hocayı gönderdiler sonra benim üzerime gelmeye başladılar. Sürücü adayına bas gaza dedim, diğer hocamızı aradım, araçların önüne kırıyorlar dikkat et dedim. Yolumuza devam ettim. Kısa süre sonra hocamız Lokman hocanın saldırıya uğradığını bildirdi. Yakalanan iki kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest  bırakıldı.

- İstanbul
YORUMLAR
500
AYRILMAMAK İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜLER AYRILMAMAK İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜLER Ayrılmamak için gözyaşı döktüler Ayrılmamak için gözyaşı döktüler OKULLARDA UYUM EĞİTİMİ BAŞLADI OKULLARDA UYUM EĞİTİMİ BAŞLADI
Kaynak: DHA

Firuzköy Mahallesi, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DAKİ SÜRÜCÜ KURSU EĞİTİM PİSTİNDE 2 GÜNDE 2'NCİ OLAY - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:01 Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim
16:47 CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:41 Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef, sessizliğini bozdu: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum
16:25 Beşiktaş'tan skandal Ankaragücü maçı hakkında yeni açıklama: Josef'in kırmızısını iptal edin
16:59 İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ işçilerinden "düşük maaş" protestosu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri hatırlatıldı
16:07 Hayatını kaybeden müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e görkemli veda!
16:07 Türkiye'nin en küçük nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük oldu: Nüfusu yalnızca 1500 kişiden oluşuyor
16:08 Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere ses getirecek vaatler! Eğer iktidara gelirse hepsini yapacağını söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 17:18:14. #1.13#
SON DAKİKA: AVCILAR'DAKİ SÜRÜCÜ KURSU EĞİTİM PİSTİNDE 2 GÜNDE 2'NCİ OLAY - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement