Avcılar'da halı sahanın yanındaki trafo alev alev yandı - Son Dakika

İhsan DÖRTKARDEŞ/ Avcılar'daki halı sahanın yanındaki trafo alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cihangir Mahallesi'nde bulunan halı saha kompleksinde kullanılan trafoda dün saat 20.30 sıralarında meydana gelen arızanın ardından dumanlar yükseldi. Dumanların çıkmasından hemen sonra peş peşe iki şiddetli patlama duyulurken trafodan bir anda alevler yükseldi. Çevrede korku yaratan patlama ve alevleri görenler itfaiye ve polisi aradı. Kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekipleri trafodaki yangını söndürdü. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, trafonun bulunduğu alana kimsenin yaklaşmaması istendi. Halı sahanın zemini ile futbol oynanan alanda önemli bir hasar oluşmadığı belirlendi. Trafodaki yangın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.