Avcılar'da halk otobüsü kaza yaptı - Son Dakika

AVCILAR'da İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye bağlı halk otobüsü, önce ağaca sonra çöp konteynerine çarptı. Direksiyon başında fenalaştığını iddia edilen şoför hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Şahintepe'den hareket ederek, Avcılar'daki ilk kalkış noktasına yaklaşan Sevdil Doğan yönetimindeki İstanbul Ulaşım A.Ş'ye bağlı halk otobüsü kontrolden çıktı. İddiaya göre sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkan otobüs kaldırıma çıkarak bir ağaç ve çöp konteynerine çarparak durabildi. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Ambulansı ve polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye çağrıldı. Yaralı otobüs şoförü, ilk müdahalenin yapılmasının ardından Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sırasında otobüste yolcu olmadığı öğrenilirken, polisin incelemeleri devam ediyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde kaza sırasında yolun boş olduğu ve otobüsün normal seyrinde yoldan geçtiği görüldü. Bölge sakinleri yola hız kesici bariyer konulması için daha önce birkaç kez başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını savundu.