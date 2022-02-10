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AVCILAR'DA ZEHİRLENEN HAMİLE KÖPEK 5 YAVRU DÜNYAYA GETİRDİ - Son Dakika

AVCILAR'DA ZEHİRLENEN HAMİLE KÖPEK 5 YAVRU DÜNYAYA GETİRDİ

10.02.2022 13:25

AVCILAR'da geçen hafta zehirlenen 3 köpekten 2'si hayatını kaybetti, hamile olan dişi köpek ise kurtarıldı.

AVCILAR'da geçen hafta zehirlenen 3 köpekten 2'si hayatını kaybetti, hamile olan dişi köpek ise kurtarıldı. Kurtarılan hamile köpek 3'ü erkek 5 yavru dünyaya getirdi.

Tahtakale Mahallesi'ndeki Trafo Mevkii'nde bulunan İstasyon Caddesi'nde geçen hafta cuma günü 3 köpek zehirlendi. Zehirlenen 3 köpekten 2'si ölürken, hamile olan dişi köpek kurtarıldı. Avcılar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, hamile köpeği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürerek ilk müdahalesini yaptırdı. Ardından da köpeği kendi birimlerinde müşahede altına aldı. Veterinerlerin baktığı o hamile köpek 2 gün içerisinde 3'ü erkek 5 yavru dünyaya getirdi. Avcılar Belediyesi Veterineri Samet Güngör, köpeğin ve dünyaya getirdiği yavruların sağlık durumlarının çok iyi olduğunu söyledi. Güngör, Yavrulara iki ay süreyle baktıktan sonra onları doğal ortama bırakacağız. Bizi sevindiren bir diğer olay aynı günlerde bulunarak bize getirilen bir başka yavru köpeğe de bu canımızın annelik yapması oldu dedi.

AVCILAR'DA ZEHİRLENEN HAMİLE KÖPEK 5 YAVRU DÜNYAYA GETİRDİ
AVCILAR'DA ZEHİRLENEN HAMİLE KÖPEK 5 YAVRU DÜNYAYA GETİRDİ
AVCILAR'DA ZEHİRLENEN HAMİLE KÖPEK 5 YAVRU DÜNYAYA GETİRDİ
AVCILAR'DA ZEHİRLENEN HAMİLE KÖPEK 5 YAVRU DÜNYAYA GETİRDİ
AVCILAR'DA ZEHİRLENEN HAMİLE KÖPEK 5 YAVRU DÜNYAYA GETİRDİ
AVCILAR'DA ZEHİRLENEN HAMİLE KÖPEK 5 YAVRU DÜNYAYA GETİRDİ

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Avcılar, Köpek, Trafo, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA ZEHİRLENEN HAMİLE KÖPEK 5 YAVRU DÜNYAYA GETİRDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVCILAR'DA ZEHİRLENEN HAMİLE KÖPEK 5 YAVRU DÜNYAYA GETİRDİ - Son Dakika
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