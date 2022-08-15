AVCILAR'DA SERVİS MİNİBÜSÜNE GİREN YAVRU KEDİ KURTARILDI - Son Dakika
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AVCILAR'DA SERVİS MİNİBÜSÜNE GİREN YAVRU KEDİ KURTARILDI

15.08.2022 09:47

AVCILAR'da hareket halindeki servis minibüsünün motor bölümüne giren yavru kedi itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

AVCILAR'da hareket halindeki servis minibüsünün motor bölümüne giren yavru kedi itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Cumartesi akşam saatlerinde servisi tamamladıktan sonra yeni servisine hazırlanan Ozan Al, Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde aracın motor bölümünden duyduğu kedi sesi ile planını erteledi. Servis aracını yol kenarına park eden Ozan Al, kaputu açmasına rağmen kediyi bulamayınca itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye, motor bölümüne basınçlı hava vererek yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Aracın motor bölümünden yere atlayarak kaçan yavru kedi, çevredeki araçların motor bölümlerine girmeye çalışırken yakalandı. Yavru kediyi sahiplenen servisteki kadınlar, onu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.Servis şoförü Ozan Al, "Servisten gelmiştik, yeni servise gidecektik. Kedinin sesini duyduktan sonra itfaiyeden yardım istedik. Neyse ki bulduk kediyi. Şimdi veterinere götürüp sağlığına kavuşturacağız" dedi.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Caddesi, İtfaiye, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA SERVİS MİNİBÜSÜNE GİREN YAVRU KEDİ KURTARILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVCILAR'DA SERVİS MİNİBÜSÜNE GİREN YAVRU KEDİ KURTARILDI - Son Dakika
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