AVCILAR'DA HAREKETLİ DAKİKALAR (1) - Son Dakika

Avcılar Merkez Mahallesi Harmanyeri Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılmasına karşı çıkan zemin kattaki dükkanın kiracısı Recep Bilgiş pompalı tüfekle etrafa ateş etti. Bilgiş elindeki pompalı tüfekle tekrar dükkanına girerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Görüntü dökümü:

---------------Olay yeri-Polis ekipleri-Binanın görüntüsü

- İstanbul