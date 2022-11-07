Hasta almaya gelen ambulanstaki sağlık çalışanlarına sopalarla saldırdılar - Son Dakika
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Hasta almaya gelen ambulanstaki sağlık çalışanlarına sopalarla saldırdılar

07.11.2022 09:47

İstanbul Avcılar'da hasta almaya giden sağlık görevlilerinin içinde bulunduğu ambulansın araçlarına çarptığını iddia eden bina sakinleri sopalarla saldırdığı sağlık çalışanlarından biri aldığı darbeler nedeniyle başından yaralandı.

Dün saat 16.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde yakınlarının ihbarı üzerine kalp hastasını almaya gelen sağlık görevlileri ambulansı park ederken iddiaya göre bir araca hafif şekilde çarptı.

SOPALARLA DÖVDÜLER

Ambulansın araçlarına zarar verdiğini öne süren aynı binanın iki dairesinde oturanlar, ellerine sopalar alarak aşağı inip 112 Acil sağlık ambulansındaki Süleyman Kartal ile yukarıda hastaya müdahale eden Tolga Kaya ve Hasan Demir'e saldırdı. Görevlilerin 'Beyaz kod' vermesi üzerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi.

AVCILAR'DA HASTA ALMAYA GELEN 3 SAĞLIK ÇALIŞANINA SOPALARLA SALDIRDILAR

GÖZALTILAR VAR

Ekipler aynı aileden Doğan, Fadime, Ramazan ile Beytullah Şenkaloğlu'nu gözaltına aldı. Başından darbe alıp, kanlar içerisinde kalan sağlık görevlilerinden Süleyman Kartal, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Diğer iki görevli de kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Kalp hastası Fahri Aybakan, Esenyurt'taki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

AVCILAR'DA HASTA ALMAYA GELEN 3 SAĞLIK ÇALIŞANINA SOPALARLA SALDIRDILAR

"DAYIMA BİR ŞEY OLURSA BUNUN VEBALİNE NASIL GİRECEKLER?"

Dilayda Abdar, kalp pili takılan dayısının fenalaştığını, bunun üzerine ambulans çağırdıklarını belirterek, "Ambulanstaki iki görevli dayıma müdahale etmeye çıktı. Araçta kalan görevli yolu açmak için biraz geri geldi. Aynı binadaki komşular araçlarına zarar verdiğini öne sürerek sopalarla aşağı inip saldırdı. Dayıma bir şey olursa bunun vebaline nasıl girecekler? Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. İnsanlarımız çok bencil düşünüyorlar." dedi.

Kaynak: DHA
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Demir, güven tazeledi Demir, güven tazeledi

Yeşilkent Mahallesi, Hasan Demir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasta almaya gelen ambulanstaki sağlık çalışanlarına sopalarla saldırdılar - Son Dakika

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