Son Dakika Haberleri: Avcılar'da havai fişek yasaklandı
Son Dakika Güncel Haber

Avcılar'da havai fişek yasaklandı

5 dakika önce

Avcılar Belediye Meclisi, ilçe sınırlarında havai fişek kullanımını yasaklama kararı aldı.

Avcılar'da havai fişek yasaklandı, System.String[]

Avcılar Belediye Meclisi, ilçe sınırlarında havai fişek kullanımını yasaklama kararı aldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, gece geç saatlere kadar atılan havai fişeklerin gürültü kirliği oluşturduğu, göçmen kuşları ürküttüğü, insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilediği gerekçesiyle yasaklandı.

Belediye meclisinin aldığı karara göre, ilçe sınırlarındaki çay bahçesi, kafe, restoran, düğün salonu gibi mekanlarda ya da sokaklarda kullanılan havai fişekler, uluslararası faaliyetler ve ulusal günler dışında kullanılamayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Turan Hançerli, havai fişek gösterilerinin gürültü kirliliği oluşturmasının, insan sağlığına zarar vermesinin yanı sıra göç yolları üzerinde olan ilçede göçmen kuşlara zarar verebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her yıl 357 çeşit kuşun barındığı kentimizde, her canlının yaşam hakkına saygılı olmayı ve doğa ile uyum içinde yaşamayı ilke edindik. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmayı, daha yaşanabilir ve sağlıklı bir kent olmayı merkezine alan bir anlayışla meclisimizde aldığımız havai fişek gösterilerinin yasaklanması kararının Avcılar'ımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Türk'ten çok konuşulacak çıkış: Hendek olayı yanlıştı
Son dakika: Mardin'de çatışma: 1 özel harekat polisimiz şehit, 1 yaralı Bakan Soylu önündeki dağı gösterip açıkladı: Şurada 60-65 terörist kaldı, tertemiz hale getireceğiz Tuğçe'nin 25 günlük açlık orucu, ölümle noktalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 13:22:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar'da havai fişek yasaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]