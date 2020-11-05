Avcılar'da "Hayat Kurtarma Hareketi" - Son Dakika

Avcılar'da "Hayat Kurtarma Hareketi"

05.11.2020 15:21
Avcılar'da

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, 26 Eylül 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından riskli binaların karnesini çıkarma çalışmaları başlatmıştı.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, 26 Eylül 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından riskli binaların karnesini çıkarma çalışmaları başlatmıştı. Bugün son verilere göre, incelenen bin 454 binanın 137'si kentsel dönüşüme girdi.

Son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan depremlerin ardından gözler yeniden İstanbul'a çevrildi. Avcılar'da son 17 ayda yüzlerce bina güvenli hale getirildi. 1999 yılı öncesi yapılan eski yapı stokunun fazla olması sebebi ile çalışmalarının merkezine kentsel yenilenme çalışmalarını alan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, 17 ayda 3 bin 831 bağımsız bölüm kentsel dönüşüme girdiğini ve yaklaşık 13 bin kişinin hayatını kurtardıklarını belirtti. "Hayat Kurtarma Hareketi" adı verilen kentsel yenileme çalışmaları kapsamında bugüne kadar Avcılar'da toplam bin 82 bina kentsel dönüşüme girerken 865 binanın yıkımı gerçekleşti. Şimdiye kadar 13 bin kişinin hayatını kurtaran çalışmalarda 40 bin bağımsız bölümün de dönüşüme girmesi hedefleniyor.

"Sadece gelen ihbarları inceleyerek bir yılda 5 bin 622 can kurtardık"

Silivri açıklarında 5,8 büyüklünde gerçekleşen depremin ardından bin 454 bina, gelen ihbarlar sonrasında Avcılar Belediyesinin uzman ekiplerince kontrol edildi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, "Sadece gelen ihbarları inceleyerek bir yılda 5 bin 622 can kurtardık. İhbar edilen binaların tamamı yerinde kontrol edildi. Her binanın tek tek karnesi çıkarıldı. İncelenen binaların bin 454 tanesine bakanlığın tarif ettiği kuruluşlardan test ettirmelerine yönelik tebligat gönderildi. Son verilere göre ihbar edilen binaların yüzde 10'u kentsel dönüşüme girmiş oldu. Bu çok iyi bir oran. Bu binaların kentsel dönüşüme girme sürecini müdürlüğümüz özenle takip ediyor. Biz göreve gelip 'hayat kurtarma' hareketini başlattıktan sonra ise yani sadece 17 ayda 3 bin 831 bağımsız birim kentsel dönüşüme girdi. 7 yılda kentsel dönüşüme giren bina sayısı ile 17 ayda kentsel dönüşüme giren bina sayısı gördüğünüz gibi eşit. Bu ivmeyi aynı kararlık ve özenle arttırmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Avcılar'da Hayat Kurtarma Hareketi
Avcılar'da Hayat Kurtarma Hareketi
Avcılar'da Hayat Kurtarma Hareketi
Avcılar'da Hayat Kurtarma Hareketi

Turan Hançerli, Avcılar, Silivri, Eylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da 'Hayat Kurtarma Hareketi' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'da Radamel Falcao idmanı tamamlayamadı Taksi şoförü bıçak çekerek filyason ekibini tehdit etti 12 kişiyi öldüren seri katil, ağlayarak kendisini savundu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Yerli koronavirüs aşısının insan deneyleri Kayseri'de başladı! İlk doz gönüllüye uygulandı İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi Önünü kesip "Yolcumu neden alıyorsun?" diyerek otobüs şoförüne defalarca vurdu
Son Dakika! Netflix ve Amazon Prime Video, yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı Son Dakika! Netflix ve Amazon Prime Video, yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı         
15:18
Trump destekçileri ellerine silah alarak Arizona'daki seçim merkezi önünde toplandı Trump destekçileri ellerine silah alarak Arizona'daki seçim merkezi önünde toplandı         
14:33
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi görevinden istifa etti Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi görevinden istifa etti         
14:27
Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı         
14:07
Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı         
13:39
İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada         
13:15
Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor         
13:04
Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı         
12:43
Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı         
11:41
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı         
09:47
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz         
08:24
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 15:46:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar'da "Hayat Kurtarma Hareketi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei