Son dakika: Avcılar'da hemşehri derneği binasına silahlı ateş edildi - Son Dakika

İstanbul'un Avcılar ilçesinde hemşehri derneği binasına silahla ateş edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Üniversite Mahallesi Cami Sokak'taki hemşehri derneği binasının önüne motosikletle gelen iki kişiden biri, araç hareket halindeyken silahla ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, bir dükkanın camına ve eve isabet etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridiyle kapatılan bölgede inceleme yaptı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, taziyeler için de kullanıldığı öğrenilen hemşehri derneği binasına yapılan silahlı saldırı anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.