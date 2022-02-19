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AVCILAR'DA HER GÜN MARTILARI BESLİYOR - Son Dakika

AVCILAR'DA HER GÜN MARTILARI BESLİYOR

19.02.2022 11:17

AVCILAR'da koronavirüs salgını döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında attığı tavuk kanadı uçlarına martıların büyük rağbet gösterdiğini gören kasap bunu sürdürmeye karar verdi.

AVCILAR'da koronavirüs salgını döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında attığı tavuk kanadı uçlarına martıların büyük rağbet gösterdiğini gören kasap bunu sürdürmeye karar verdi. Her gün öğle saatlerinde parçaladığı tavuk kanatlarının uçları ile martılara ziyafet çeken kasap gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Ambarlı Mahallesi'nde kasap Mehmet Erdal Hummadioğlu, geçen yıl bir dönem hafta sonlarında uygulanan kısıtlama döneminde müşterileri için tavuk kanadı hazırlarken, martıların aç olduğunu düşünerek kaldırıma bıraktığı uçları iştahla yediklerini anlattı. Kasap Hummadioğlu, martıların kanat ucunu atacağı saatlere yakın işyerinin yakınındaki binalara konarak beklediğini, elindeki kutuyu gördüklerinde ise akın ettiklerini söyledi. Aç martıların kanat uçlarını kapma çabası yoldan geçenlerin de büyük ilgilisini çekiyor. Kasap Mehmet Erdal Hummadioğlu, "Birçok kişi köpek veya kedi besliyor. Ben de martıları besliyorum. Martılar aç, denizde balık bulamıyorlar. Bu benim için hobi oldu. Yoldan geçenler durup hayranlıkla izliyor, cep telefonları ile onların yemek kapma çabasını görüntülüyor. Az da olsa karşı çıkanlar da oluyor. Bu tepkileri anlamsız buluyorum. Bir iki dakika içerisinde kanat uçları tükeniyor, kalan kutu ve parçaları hemen topluyorum" dedi.

AVCILAR'DA HER GÜN MARTILARI BESLİYOR
AVCILAR'DA HER GÜN MARTILARI BESLİYOR
AVCILAR'DA HER GÜN MARTILARI BESLİYOR

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Mehmet Erdal, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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