Son Dakika Haberleri: Avcılar'da hırsızlar bekçilerle silahlı çatışmaya girdi
Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da hırsızlar bekçilerle silahlı çatışmaya girdi - Son Dakika

Avcılar'da hırsızlar bekçilerle silahlı çatışmaya girdi

6 saat önce

Avcılar'da girdikleri elektronik eşya dükkanından kaçarken bekçilerle silahlı çatışmaya giren hırsızlar düzenlenen operasyonla yakalandı.

Avcılar'da hırsızlar bekçilerle silahlı çatışmaya girdi, System.String[]

Avcılar'da girdikleri elektronik eşya dükkanından kaçarken bekçilerle silahlı çatışmaya giren hırsızlar düzenlenen operasyonla yakalandı. Hırsızların bekçilerle girdiği çatışma anları ise kameralara yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Avcılar, Bahçelievler ve Güngören'de girdikleri iş yerlerinden 150 bin liralık hırsızlık yapan şebeke polis operasyonuyla yakalandı. Polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 4 şüphelinin Avcılar'da 'Gece Kartalları' olarak adlandırılan bekçilerle girdikleri silahlı çatışma anları ise kameralara yansıdı.


Kameralara yansıyan görüntülerde bir otomobille mağazanın bulunduğu yere gelen hırsızlardan 3'ünün araçtan inerek dükkana yöneldikleri görülüyor. Kar maskeli hırsızlardan araçta bekleyen şüphelinin alarmın çalmasıyla otomobille kaçtığı görülüyor. Bekçilerin dur ihtarına uymayan hırsızların ateş açarak kaçmaya çalıştıkları görülüyor. Çıkan çatışmanın ardından hırsızların ellerindeki malzemeleri yere atarak kaçtıkları görülüyor.


Özel ekip oluşturuldu, son 15 günün güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Avcılar, Bahçelievler ve Güngören'de meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması için özel ekip oluşturan polis, 26 Kasım Salı günü Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçelerinde 5 ayrı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla olayın şüphelisi olduğu belirlenen 4 kişi kıskıvrak yakalandı. Öte yandan, ekiplerin ikametlerde yaptığı aramalarda olaylarda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet tabanca, çok sayıda mermi ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Şüphelilerden Sinan B. (26), Mehmet B. (25) ve Rıdvan A. (20) gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne, küçük yaştaki E.T. (17) ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. - İSTANBUL

Bahçelievler, Avcılar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


40 yıl hapisle aranan kadın garda yakalandı
Malatya'da bir garip olay! Kaza mı, kavga mı? Miras kavgasında eniştesini öldürdü Çiftlik evinde ölü bulunan Çinli kadının öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 00:00:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar'da hırsızlar bekçilerle silahlı çatışmaya girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]