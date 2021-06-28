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AVCILAR'DA HIRSIZLAR BİLGİSAYAR DÜKKANLARINI HEDEF ALDI; ESNAF İSYAN ETTİ - Son Dakika

AVCILAR'DA HIRSIZLAR BİLGİSAYAR DÜKKANLARINI HEDEF ALDI; ESNAF İSYAN ETTİ

28.06.2021 15:47

AVCILAR'da iki hafta önce bilgisayar dükkanına giren hırsızlar, yine aynı mahallede başka bir bilgisayar dükkanından 160 bin liralık hırsızlık yaparak, kaçtı.

AVCILAR'da iki hafta önce bilgisayar dükkanına giren hırsızlar, yine aynı mahallede başka bir bilgisayar dükkanından 160 bin liralık hırsızlık yaparak, kaçtı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin rahat tavırları da dikkat çekti. Tedirgin olan esnaf ise hırsızların kısa sürede yakalanarak, adalete teslim edilmesini istedi.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fidan Sokak'ta bulunan iş yerinde 26 Haziran Cumartesi günü meydana geldi. İş yerinin önünde çalıntı minibüsten inen 5 şüpheli, 50 saniye içerisinde 160 bin TL tutarında bilgisayarları aracı yükleyerek kaçtı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis araştırma yaptı.Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı minibüs ile plakanın çalıntı olduğunu belirledi. Ayrıca, hırsızların 2 hafta önce de Avcılar'da bir bilgisayar dükkanına girdiği ve çevredekilerin yukarıdan saksı atarak hırsızları engellemeye çalıştığı tespit edildi. Hırsızlık şebekesi esnafı tedirgin ederken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ÇOK PROFOSYONELLER. HİÇ PANİK HEYECAN YAPMIYORLAR

Hasan Arı, babası Hanifi Arı'nın erken saatte namazını kıldıktan sonra iş yerine geldiğini, temizlik yaptığı sırada hırsızların saat 05.30 sıralarında geldiğini belirtti. Arı, Babam dükkanın önünü süpürürken 10 metre kadar uzaklaşıyor. 2 saat önce çalıntı plaka takılı minibüs ile gelen 5 kişi babama gelmemesi için elleriyle işaret yapıp tehdit ettikten sonra 50 saniyede 160 bin TL tutarında 30 cihazı alıp götürüyorlar. Pahalı cihazları alıp götürüyorlar. Son dönemde artan hırsızlıklar nedeniyle önlem almıştık. Ancak, sabah dükkanın açık olması işlerini kolaylaştırdı. İnşallah başkalarının canını yakmazlar. Herkes tedirgin korkuyor. Benim izlediğim 10 video var aynı kişiler. 2 hafta önce komşuların fark etmesine rağmen bir arkadaşımızın malzemeleri göz göre göre çalındı. Çok profosyoneller. Hiç panik heyecan yapmıyorlar. Acemi değiller. Bu kadar kolay bu kadar olmamalı dedi.

SIRA BİZE NE ZAMAN GELECEK DİYE İÇİMİZDE KORKU VAR

Bilgisayar dükkanı bulunan Yusuf Can Akcan, son dönemde Avcılar ve çevresinde özellikle bilgisayar satıcılarına yönelik hırsızlık olaylarının arttığını 4 iş yerine girildiğini söyledi. Akcan, Sıra bize ne zaman gelecek diye içimizde korku var. Yarına nasıl çıkacağız bilmiyoruz. Pandemi nedeniyle zor durumda olmamıza karşılık ekstra önlemler aldık. Ekstra kilitler taktırdık diye konuştu.

GÜNLERDİR DÜKKANLARIMIZDA YATIP KALKIYORUZ

Bilgisayar mağazası bulunan Ferhat Bozok, hırsızlık görüntülerini izlediğini, 7- 8 iş yerine girenlerin hep aynı kişiler olduğunu ifade ederek şöyle konuştu Bazısına 2 milyona kadar varan hırsızlık yapılıyor. Pişkin hırsızların, hırsızlık yaptığı bir dönem. Yakalanma, kavga gürültüden korktukları yok. Hiçbir korkuları yok. Sesimizi duyurmaya çalıştığımız yer kalmadı. 150-200 bin liralık malı araca yükleyip kaçıyor. Biz bunu 15 - 20 yılda zor toparlıyoruz. Canımız çok fena yanıyor. Günlerdir dükkanlarımızda yatıp kalkıyoruz. Bu görüntüleri bulduk teslim ettik. Özellikle İçişleri Bakanımızdan yardım ediyoruz. Vatandaşın sesini duyar diye düşünüyoruz.

HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ AMA BUNUN ÖNÜNE GEÇEMİYORUZ

Bilgisayarcı Burak Çimen, elindeki bir tomar anahtar ve 8 kilidi göstererek, Artık nasıl bir tedbir alacağımızı bilmiyoruz. Ama darphane gibi kilit üstüne kilit vuruyoruz. Tedirgin durumdayız. Bu dükkan için 10 kadar kilit var. Her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz ama bunun önüne geçemiyoruz. İki dakikada 300 bin liralık vurgun yapılıyor. Sabah 06.00'da ürünü alıp, gidiyor dedi. Diğer esnaf Barış Akçınar da, Bunlar hep aynı insanlar. Araçları aynı plakaları farklı. Kilitler nedeniyle 15-20 dakika dükkanı açmaya çalışıyoruz.Savunmaya geçmiş durumdayız. Bütün varımız yoğumuz burada. Olanlar da giderse ne yapacağız diye yakındı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Öte yandan hırsızlık anları da kameraya yansıdı. Görüntülere hırsızların çalıntı araçla iş yerinin önüne gelmeleri, bir süre bekledikleri daha sonra iş yeri sahibini gelmemesi için tehdit etmeleri ve çaldıkları bir bilgisayarı yere düşünce bırakıp gitmeleri yer aldı.

AVCILAR'DA HIRSIZLAR BİLGİSAYAR DÜKKANLARINI HEDEF ALDI; ESNAF İSYAN ETTİ
AVCILAR'DA HIRSIZLAR BİLGİSAYAR DÜKKANLARINI HEDEF ALDI; ESNAF İSYAN ETTİ
AVCILAR'DA HIRSIZLAR BİLGİSAYAR DÜKKANLARINI HEDEF ALDI; ESNAF İSYAN ETTİ
AVCILAR'DA HIRSIZLAR BİLGİSAYAR DÜKKANLARINI HEDEF ALDI; ESNAF İSYAN ETTİ
AVCILAR'DA HIRSIZLAR BİLGİSAYAR DÜKKANLARINI HEDEF ALDI; ESNAF İSYAN ETTİ
AVCILAR'DA HIRSIZLAR BİLGİSAYAR DÜKKANLARINI HEDEF ALDI; ESNAF İSYAN ETTİ
AVCILAR'DA HIRSIZLAR BİLGİSAYAR DÜKKANLARINI HEDEF ALDI; ESNAF İSYAN ETTİ
AVCILAR'DA HIRSIZLAR BİLGİSAYAR DÜKKANLARINI HEDEF ALDI; ESNAF İSYAN ETTİ
AVCILAR'DA HIRSIZLAR BİLGİSAYAR DÜKKANLARINI HEDEF ALDI; ESNAF İSYAN ETTİ
AVCILAR'DA HIRSIZLAR BİLGİSAYAR DÜKKANLARINI HEDEF ALDI; ESNAF İSYAN ETTİ
AVCILAR'DA HIRSIZLAR BİLGİSAYAR DÜKKANLARINI HEDEF ALDI; ESNAF İSYAN ETTİ
AVCILAR'DA HIRSIZLAR BİLGİSAYAR DÜKKANLARINI HEDEF ALDI; ESNAF İSYAN ETTİ
AVCILAR'DA HIRSIZLAR BİLGİSAYAR DÜKKANLARINI HEDEF ALDI; ESNAF İSYAN ETTİ
AVCILAR'DA HIRSIZLAR BİLGİSAYAR DÜKKANLARINI HEDEF ALDI; ESNAF İSYAN ETTİ
AVCILAR'DA HIRSIZLAR BİLGİSAYAR DÜKKANLARINI HEDEF ALDI; ESNAF İSYAN ETTİ

Bilgisayar, Hırsızlık, Avcılar, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA HIRSIZLAR BİLGİSAYAR DÜKKANLARINI HEDEF ALDI; ESNAF İSYAN ETTİ - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: AVCILAR'DA HIRSIZLAR BİLGİSAYAR DÜKKANLARINI HEDEF ALDI; ESNAF İSYAN ETTİ - Son Dakika
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