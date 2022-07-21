AVCILAR'DA HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

AVCILAR'DA HIRSIZLAR KAMERADA

21.07.2022 09:40
AVCILAR'DA HIRSIZLAR KAMERADA

AVCILAR'da giriş ve ikinci kattaki evin kapılarını açan 4 kadın, 2 bilgisayar, pırlanta yüzük ve kolyeyi çaldı.

AVCILAR'da giriş ve ikinci kattaki evin kapılarını açan 4 kadın, 2 bilgisayar, pırlanta yüzük ve kolyeyi çaldı. Şüphelilerin binaya giriş, çıkışları kameraya yansıdı.

Hırsızlık olayı, 15 Temmuz Cuma günü Denizköşkler Mahallesi Sülün Sokak'ta meydana geldi. Hatip Abdar'ın oturduğu binaya 2'şerli gelen 4 kadın, binanın giriş kapısını zorlayarak açtıktan sonra ikinci kata çıktı. Yüzleri maskeli, 3'ü şapkalı ve güneş gözlüklü olan, yabancı uyruklu oldukları iddia edilen kadınlar, Hatip Abdar'ın evinin kapı kilidini yanlarında getirdikleri alet ile açarak içeri girdi. Şüpheliler evde yaklaşık yarım saat kalıp, tüm odaları tek tek arayarak buldukları iki dizüstü bilgisayarı, 20 bin TL tutarında 5 taşlı pırlanta yüzüğü ve bir kolyeyi çaldı. Evine giren hırsızların binaya giriş ve çıkış güvenlik kamerası görüntülerini polise veren Hatip Abdar, "Bunların bulunmasını bekliyoruz" dedi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayı ile ilgili çalışmasını sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Kamyonetle otomobil çalmaya gelen şüpheliler vatandaşları görünce kaçtılar Kamyonetle otomobil çalmaya gelen şüpheliler vatandaşları görünce kaçtılar İstanbul'daki ayçiçeği tarlaları güzel görüntüler oluşturdu İstanbul'daki ayçiçeği tarlaları güzel görüntüler oluşturdu
Kaynak: DHA

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:32 Yeni filminin galasında etek giyen Brad Pitt sosyal medyayı salladı
09:26 ABD bunu beklemiyordu! Ham petrol stokları düşüşe geçti
09:17 CIA Direktörü Bill Burns, Rusya'nın Ukrayna işgalinde kaybettiği asker sayısını açıkladı
09:16 Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde buluştu
09:01 Ordu'da nesli tükenmekte olan su samuru görüldü
09:02 Trabzonspor'un Avusturya kampı Abdullah Avcı'sız başladı
08:59 Irak'ta gerçekleşen saldırı sonrası Türkiye hedef gösterildi Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı
08:49 Galatasaray'ın yeni sağ beki Dubois, İstanbul'a indi
08:37 Tacizciyi polise şikayet edeceğini söyleyen kadın sığındığı tekel bayisinde hunharca dayak yedi! "Öleceğimi düşündüm"
08:33 Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde duygusal sözler: Allah o anda canımı alsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 09:40:20. #1.13#
SON DAKİKA: AVCILAR'DA HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement