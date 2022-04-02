Son dakika haberleri! AVCILAR'DA HIRSIZLIKTAN YAKALANDI; 1 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! AVCILAR'DA HIRSIZLIKTAN YAKALANDI; 1 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

02.04.2022 09:41

Son dakika haberler: AVCILAR ve Başakşehir İlçesi'nde son dönemde çok sayıda araç hırsızlığı başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan Sezgin Okuyan, polisin sabaha karşı takibi sonucu yakalandı.

AVCILAR ve Başakşehir İlçesi'nde son dönemde çok sayıda araç hırsızlığı başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan Sezgin Okuyan, polisin sabaha karşı takibi sonucu yakalandı. Sezgin Okuyan'ın geçen yılın sonlarında Avcılar'da bir kişinin silahla ölümüne neden olan olayın da faili olduğu ortaya çıktı.

Avcılar'daki Tahtakale ve Başakşehir'deki Güvercintepe Mahallesi'nde son dönemde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri bu sabaha karşı 06 BDF plakalı rakam grubu alınamayan ön tamponu olmayan aracın Başakşehir ilçesinden çalındığı ve Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde sol ön farı kırık biçimde dolaştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilirken sözü edilen aracın Atatürk Caddesi üzerinde olduğu görüldü. Ekipler otomobili durdurmak için çaba harcarken, içinden çıkan 4 kişi yaya olarak kaçmaya başladı. Emniyet bekçilerinin de katıldığı takip sonucunda bu kişilerden Sezgin Okuyan yakalandı. Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen şüpheli Sezgin Okuyan'ın hırsızlık suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit, ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, ve 'Suç uydurma' suçlarından arandığı belirlendi. Sezgin Okuyan'ın geçen yılın kasım ayında gece yarısı Yeşilkent Mahallesi'nde hareket halindeki otomobilden rast gele ateş açarak askerden o tarihte kısa süre önce gelen 3 yakını ile otomobilde giden Yusuf Can Terekeme'nin ölümüne ve Yemen A.'nın yaralanmasına neden olan kii olduğu ortaya çıktı.

Poliste 20 kadar suç kaydı bulunan şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken soruşturmanın kapsamlı sürdürüldüğü ifade edildi.

Son dakika haberleri! AVCILAR'DA HIRSIZLIKTAN YAKALANDI; 1 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberleri! AVCILAR'DA HIRSIZLIKTAN YAKALANDI; 1 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberleri! AVCILAR'DA HIRSIZLIKTAN YAKALANDI; 1 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberleri! AVCILAR'DA HIRSIZLIKTAN YAKALANDI; 1 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberleri! AVCILAR'DA HIRSIZLIKTAN YAKALANDI; 1 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberleri! AVCILAR'DA HIRSIZLIKTAN YAKALANDI; 1 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! AVCILAR'DA HIRSIZLIKTAN YAKALANDI; 1 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! AVCILAR'DA HIRSIZLIKTAN YAKALANDI; 1 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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