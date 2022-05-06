AVCILAR'DA HIZLA GELDİ; OTOMOBİLE ÇARPIP KAÇTI - Son Dakika
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AVCILAR'DA HIZLA GELDİ; OTOMOBİLE ÇARPIP KAÇTI

06.05.2022 13:50

AVCILAR'da otomobile dönüş yaptığı sırada, hızla arkasından gelen kamyonet çarptı.

AVCILAR'da otomobile dönüş yaptığı sırada, hızla arkasından gelen kamyonet çarptı. Kamyonet sürücüsü, durmayarak olay yerinden uzaklaşırken, o anlar kameralara yansıdı.

Kaza, 2 Mayıs Pazartesi günü Avcılar'da meydana geldi. Yeşilkent Mahallesi'nden Firuzköy'e gitmekte olan 34 JP 0595 plakalı otomobil sürücüsü Yunus Çamur, dönüş için yavaşladı. Bu sırada arkadan hızla gelen bir kamyonet, otomobile çarptı. Kamyonet, çarpmanın etkisiyle savrulduktan sonra durmadan yoluna devam etti. Otomobil sürücüsü Çamur ise çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkarıldı. Çamur'un aracından hasar oluştu. Olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünün tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

AVCILAR'DA HIZLA GELDİ; OTOMOBİLE ÇARPIP KAÇTI
AVCILAR'DA HIZLA GELDİ; OTOMOBİLE ÇARPIP KAÇTI
AVCILAR'DA HIZLA GELDİ; OTOMOBİLE ÇARPIP KAÇTI
AVCILAR'DA HIZLA GELDİ; OTOMOBİLE ÇARPIP KAÇTI
AVCILAR'DA HIZLA GELDİ; OTOMOBİLE ÇARPIP KAÇTI
AVCILAR'DA HIZLA GELDİ; OTOMOBİLE ÇARPIP KAÇTI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA HIZLA GELDİ; OTOMOBİLE ÇARPIP KAÇTI - Son Dakika


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