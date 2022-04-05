AVCILAR'DA HURDAYA HÜCUM - Son Dakika
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AVCILAR'DA HURDAYA HÜCUM

05.04.2022 10:41

AVCILAR'da atık toplayıcıları, hurda kapmak için kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binaların önünde nöbete geçti.

AVCILAR'da atık toplayıcıları, hurda kapmak için kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binaların önünde nöbete geçti. Çoğunluğu yabancı uyruklulardan oluşan bu kişilerin, izin verilmesi ile binaya koşması ilginç görüntüler oluşturdu.

Avcılar'da birçok mahallede hız kazanan kentsel dönüşümle birlikte hurdacılar için de yeni fırsat kapısı açıldı. Çoğunluğu yabancı uyruklu olan atık toplayıcılar, boşaltılan binaların çevresinde para eden hurdaları kapmak için adeta nöbete geçti. Boşaltılan binalarda müteahhitlerin parça sökümünü tamamlamalarını bekleyen hurdacıların, izin verilmesi ile binalara koşması ilginç görüntüler oluşturdu. Sokakta çekçeklerini bırakarak binaya giren grup, para eden ne varsa topladı. Grubun bekleyişi ve inşaata koşmaları kamera görüntülerine yansıdı.

"HER ŞEYİ TALAN EDİYORLAR"

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımları üstlendiklerini belirten firmanın müteahhiti Barış Yaşar, söküm işlemlerinin tamamlanması ile birlikte kendilerini bekleyenlerin binaya girdiklerini söyledi. Yaşar, "Bizim çıkmamızdan sonra her şeyi talan ediyorlar, hiçbir şey bırakmıyorlar. En fazla 10 dakikada her şeyi söküyorlar. Kabloları, plastik aksam, demir, ellerine ne geçerse alıyorlar. Bina duvarlarındaki kabloları söküp gidiyorlar. Bunları engelleyebilmek söz konusu değil. Nereden kovarsanız bir taraftan geliyorlar. Polis ve zabıta geliyor ancak onların geldiğini görünce kayboluyorlar. Şimdi de gördüğünüz gibi boşaltılan evlerdeki tahtaları söküp götürüyorlar" dedi.

AVCILAR'DA HURDAYA HÜCUM
AVCILAR'DA HURDAYA HÜCUM
AVCILAR'DA HURDAYA HÜCUM
AVCILAR'DA HURDAYA HÜCUM
AVCILAR'DA HURDAYA HÜCUM
AVCILAR'DA HURDAYA HÜCUM

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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