Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Hurdalık Yangını (1)

Avcılar'da Hurdalık Yangını (1)

14 dakika önce

AVCILAR'da bir hurdalıkta yangın çıktı.

Avcılar'da Hurdalık Yangını (1), System.String[]
AVCILAR'da bir hurdalıkta yangın çıktı. Tahtakale Mahallesi'nde bulunan hurdalıkta saat 12.30 sıralarından yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman yükseldi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:33 Kaynak: DHA

Tahtakale, Güncel
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