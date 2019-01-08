Avcılar'da Hurdalık Yangını (1)
2 saat önce
AVCILAR'da bir hurdalıkta yangın çıktı.
AVCILAR'da bir hurdalıkta yangın çıktı. Tahtakale
Mahallesi'nde bulunan hurdalıkta saat 12.30 sıralarından yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman yükseldi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:08 Kaynak: DHA
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