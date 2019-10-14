Son Dakika Haberleri: Avcılar'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 3 ağır yaralı
Son Dakika Güncel Avcılar'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 3 ağır yaralı

Avcılar'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 3 ağır yaralı

52 dakika önce

Avcılar'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ağır yaralandı.

Avcılar'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 3 ağır yaralı, System.String[]

Avcılar'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki komşu dükkan sahibi tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri dükkanındaki silahı alarak husumetli olduğu şahıslara kurşun yağdırdı. Bunun üzerine diğer şahıslar da silahlarla karşılık verdi. Yaşanan çatışmada 3 kişi ağır yaralanırken, kavgayı ayırmaya çalışan bir vatandaş da hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganların saklandıkları adresi belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, kavgada kullanıldığı değerlendirilen 2 pompalı tüfek ve 2 tabancaya da el konuldu.

(İHA)

Yeşilkent Mahallesi, Avcılar, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:00 Kaynak: İHA
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