Avcılar'da ibadethaneler bayrama hazırlanıyor - Son Dakika

Avcılar'da ibadethaneler bayrama hazırlanıyor

İSTANBUL - Avcılar'da ilçe genelindeki tüm cami ve cemevlerinde iç ve dış dezenfeksiyon çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Avcılar Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki camii ve cemevlerinin tamamında vatandaşların ibadetlerini hijyenik koşullarda yerine getirebilmeleri için temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Cami ve cemevlerinde cam, kapı, pano ve ayakkabılıkların temizliği, halıların süpürülmesi ile bakım ve onarım çalışmaları da yapılıyor.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bayram öncesi Avcılar genelinde yapılan çalışmalar ile bayram hazırlıklarını tamamlıyoruz. Tüm hemşehrilerimizin sağlıklı bir şekilde ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için ilçemiz genelindeki ibadethanelerin iç ve dış dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Avcılarlı komşularıma sağlıklı bir bayram diliyorum" dedi.