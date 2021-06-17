Üye Girişi
Avcılar'da İBB zabıta ekiplerinin darp ettiği seyyar satıcı konuştu - Son Dakika

Avcılar'da İBB zabıta ekiplerinin darp ettiği seyyar satıcı konuştu

17.06.2021 13:22

- Avcılar'da İBB zabıta ekiplerinin darp ettiği seyyar satıcı konuştu İBB zabıtaları tarafından darp edilen seyyar satıcı: " Namusumla ekmeğimi kazanmaya çalışıyorum, bunu kimse engellemesin" Avcılar sahilinde seyyar olarak sattığı balonların balonların İBB zabıtaları tarafından patlatılarak...

- Avcılar'da İBB zabıta ekiplerinin darp ettiği seyyar satıcı konuştu

İBB zabıtaları tarafından darp edilen seyyar satıcı: " Namusumla ekmeğimi kazanmaya çalışıyorum, bunu kimse engellemesin"

İSTANBUL - Avcılar sahilinde seyyar olarak sattığı balonların balonların İBB zabıtaları tarafından patlatılarak darp edildiği iddia edilen seyyar satıcı Mehmet Yaşar yaşadıklarını anlattı. Yaşar, "Çocuklarım artık ben işe giderken 'baba zabıtalar yine senin önünü kesip dövecekler mi' diye soruyorlar" diye konuştu.

İddialara göre geçtiğimiz günlerde Avcılar sahilinde ek iş olarak balon satan Mehmet Yaşar'ın yanına gelen zabıta ekipleri, kendisine ceza yazacağını belirtti. Ceza yazmalarının nedenini soran Yaşar'a bir nedeni olmadığını belirten zabıta ekipleri, daha sonrasında ise Yaşar'a 'seni döveriz' diyerek tehditte bulundu. Tehdit üzerine sinirlenen Yaşar'ın tepki göstermesi üzerine, zabıta ekipleri ve Yaşar arasında tartışma başladı. Tartışma esnasında Yaşar'ın balonlarının patlatılmasıyla iyice gerginleşen ortamda, yaklaşık on kişilik zabıta ekipleri Yaşar'ı darp etti. O anları anlatan Yaşar, "Avcılar sahilde akşam saatlerinde ek iş olarak balon satıyorum. Daha önce de balon satmak için zabıta ekiplerinden izin almıştım ve hep izin verdikleri bölgede duruyordum. O gün zabıtalar geldi ve 'sana ceza keseceğiz' dediler. Bende ekipler 'neden' diye sordum ve bir nedeni yok dediler. Sonra ise arkadan bir zabıta arkadaşları 'seni döveceğiz' dedi. Bende tepki göstererek sizin karşınızda çocuk yok, ne gerek var böyle bir şeye dedim ve zabıtalar benim balonlarımı alarak patlatmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar toplandı ve zabıtalara tepki gösterdi ve benim kimseye zararım olmadığını ekmeğimin peşimde olduğunu söylediler ama zabıtaları durdurmaya yetmedi. Yaklaşık 10 kişi oldular ve beni darp ettiler. Bu durumların yaşanmasına hiç gerek yoktu çünkü insanlar zaten zor geçiniyor. Çevredeki vatandaşlar araya girdiler ve beni ellerinden aldılar yoksa beki de çok daha kötü şeyler olacaktı. Bilmiyorum artık Allah sonumuzu hayırlı etsin. Ben yetkililere sesleniyorum bize bir yol gösterin. İşgaliye ise parasını verelim neyse vergisi ödeyelim ama kimsenin umurunda değil. Ortada kalmış durumdayız. Ben bugün ek iş olarak seyyar satıcılık yapmazsam aç kalırım. Ne yapayım yani gideyim uyuşturucu mu satayım, hırsızlık mı yapayım. Ben namusumla ekmeğimi kazanmaya çalışıyorum bunu kimse engellemesin" dedi.

"Biz sadece seyyar satıcıyız. Kötü bir şey yapmıyoruz, ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz"

Ek iş olarak balon satmak zorunda olduğunu belirten Yaşar, "Çocuklarım artık ben işe giderken 'baba zabıtalar yine senin önünü kesip dövecekler mi' diye soruyorlar. Haklı olarak çocuklar korkuyorlar. Başka bir seyyar satıcının yanına gidiyorum 'aman sen bize yaklaşma zabıta gelir' diyor. Yahu bu nedir, yazık günah resmen. Benim çocuklarıma bu korkuyu yaşatmaya hakları yok kimsenin yazık gerçekten. Biz sadece seyyar satıcıyız. Kötü bir şey yapmıyoruz, ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz" diyerek yaşadığı zorluğu anlattı.

Avcılar'da İBB zabıta ekiplerinin darp ettiği seyyar satıcı konuştu
Avcılar'da İBB zabıta ekiplerinin darp ettiği seyyar satıcı konuştu
Avcılar'da İBB zabıta ekiplerinin darp ettiği seyyar satıcı konuştu
Avcılar'da İBB zabıta ekiplerinin darp ettiği seyyar satıcı konuştu

istanbul büyükşehir belediyesi, Seyyar Satıcı, Avcılar, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da İBB zabıta ekiplerinin darp ettiği seyyar satıcı konuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Real Madrid'den ayrılan Ramos, veda konuşması yaparken hüngür hüngür ağladı 14:42 Real Madrid'den ayrılan Ramos, veda konuşması yaparken hüngür hüngür ağladı Alzheimer ilacı ilk defa insan üzerinde denendi! Yan etkilerinden biri beyin kanaması olduğu için onaylanmıyordu 14:30 Alzheimer ilacı ilk defa insan üzerinde denendi! Yan etkilerinden biri beyin kanaması olduğu için onaylanmıyordu Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı 14:22 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı
Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den 14:02 Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den "10 bin dolar alan siyasetçi" gündemiyle ilgili açıklama: Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detayını açıkladı: 13:35 Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detayını açıkladı: "S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin" dedim İntihar için çıktığı 3. kattan atlayan şans eseri kadını üzerine düştüğü tente kurtardı 12:56 İntihar için çıktığı 3. kattan atlayan şans eseri kadını üzerine düştüğü tente kurtardı
İl binası açılışına giden Muharrem İnce, vatandaştan korkup geri çekildi 12:29 İl binası açılışına giden Muharrem İnce, vatandaştan korkup geri çekildi Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir 11:57 Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir

Son Dakika Haberleri
14:45 Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi
14:26 Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi diziye damga vurdu
14:21 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı
14:20 Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti
14:15 43 yaşında Parma'ya imza atan Buffon, 'Superman' videosuyla tanıtıldı
14:01 Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den "10 bin dolar alan siyasetçi" gündemiyle ilgili açıklama: Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir
13:53 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: HDP İzmir il binası saldırısını kınıyorum
13:48 Rasim Ozan Kütahyalı'dan TFF'ye ilginç öneri: Bu ruhsuz takımı son maçta Fatih Terim yönetsin
13:35 Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detayını açıkladı: "S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin" dedim
13:33 Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil
Seda Sayan geri adım attı! Önce Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi         
14:46
HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in, rahatsızlanan annesinin yerine işe gittiği ortaya çıktı HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in, rahatsızlanan annesinin yerine işe gittiği ortaya çıktı         
14:33
Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi diziye damga vurdu Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi diziye damga vurdu         
14:26
Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti         
14:20
Kayseri'de çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anne yakalandı Kayseri'de çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anne yakalandı         
13:57
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil         
13:33
Cinayet itirafında bulunan kadın Esra Erol'da yeni bir bomba patlattı: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi Cinayet itirafında bulunan kadın Esra Erol'da yeni bir bomba patlattı: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi         
12:30
HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı         
12:03
Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış         
11:27
Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı         
11:23
Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
11:00
Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı         
10:46
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü         
00:12
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı         
18:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 14:52:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar'da İBB zabıta ekiplerinin darp ettiği seyyar satıcı konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement