(Ek bilgi ve görüntülerle) AVCILAR'DA KIZINA UYUŞTURUCU SATMAK İSTEYEN GENCİ ÖNCE DÖVDÜ SONRA POLİSE GÖTÜRDÜ - Son Dakika
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(Ek bilgi ve görüntülerle) AVCILAR'DA KIZINA UYUŞTURUCU SATMAK İSTEYEN GENCİ ÖNCE DÖVDÜ SONRA POLİSE GÖTÜRDÜ

03.08.2022 19:59
(Ek bilgi ve görüntülerle) AVCILAR'DA KIZINA UYUŞTURUCU SATMAK İSTEYEN GENCİ ÖNCE DÖVDÜ SONRA POLİSE GÖTÜRDÜ

AVCILAR'da iddiaya göre kızına uyuşturucu satmak isteyen genci sokak ortasında yakalayan baba, darbettikten sonra polise götürdü.

AVCILAR'da iddiaya göre kızına uyuşturucu satmak isteyen genci sokak ortasında yakalayan baba, darbettikten sonra polise götürdü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi uyuşturucu sattığı kişi ile ilgili soruşturma başlattı.  Babanın şüpheliyi darbettiği ve polise götürdüğü anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kızının cep telefonu ile mesajlaştığını gören baba, iddiaya göre karşıdaki kişinin 'Ne kadar uyuşturucu hap istediğini' sorması üzerine harekete geçti. Bunun üzerine kızının elindeki telefonu alarak cevap verdiği öğrenilen baba, "10 hap" diye yazarak adres verdi. Belirtilen saatte kızı ile birlikte adrese gelen baba, Bağcılar'dan gelen şüpheliyi beklemeye başladı. Bir süre sonra gelen şüpheli, iddiaya göre kızı öpmek isteyince baba saldırıya geçti. Kadına taciz olduğunu değerlendiren çevredekiler de baba ile birlikte şüpheli genci sokak ortasında dövdü. Baba, daha sonra şüpheliyi alarak polis merkezine adeta sürükleyerek götürmeye çalıştı. Dayak yiyen adamın yürüyecek hali kalmaması üzerine durdurulan bir özel otomobil ile yakındaki Avcılar Polis Merkezi'ne götürdü. Şüphelinin darp edilme ve götürülme anları güvenlik kamerası ve cep telefonları ile kaydedildi. Kaydedilen ve yeni ortaya çıkan bir görüntüde bir marketin yanında oturarak bekleyen uyuşturucu sattığı öne sürülen kişinin yanına gelen adamın birden bire ona saldırarak dövmeye başladığı ve çevredekilere de neden dövdüğünü bağırarak söylediği görüldü.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DEVREDEUyuşturucu satıcısının polise teslim edilmesi ve medyada yayınlanan haberlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dosya ile ilgili soruşturmaya başladı. Şüphelinin bugüne kadar işlediği suçlar ve bağlantıları tek tek incelemeye alınırken bağlantılarının araştırıldığı kaydedildi."TACİZ VE UYUŞTURUCUYA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"Mahallede sakini Ahmet Bingöl, "Benim de kız çocuğum var. Taciz ve uyuşturucuya tahammülümüz yok. Kızın babası ile birlikte, polis kardeşlerimiz gelmeden dövdük" dedi. Yaşananları evinden görünce aşağıya indiğini söyleyen Yıldız Erden ise, "Hepimizin çocuğu var. İyi etmiş, eline sağlık, hatta az bile yaptı. Hırsızlık yapanlar, tacizde bulunanlar, uyuşturucu satanlar birkaç saat gözaltında tutulduktan sonra bırakılıyor. Onlar da bunu biliyor, rahat davranıyor. Bunlara bizim ceza vermemiz gerek" diye konuştu.


YORUMLAR
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İstanbul'da Yaklaşık 400 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi İstanbul'da Yaklaşık 400 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi İstanbul'da uyuşturucu operasyonları İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (Ek bilgi ve görüntülerle) AVCILAR'DA KIZINA UYUŞTURUCU SATMAK İSTEYEN GENCİ ÖNCE DÖVDÜ SONRA POLİSE GÖTÜRDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: (Ek bilgi ve görüntülerle) AVCILAR'DA KIZINA UYUŞTURUCU SATMAK İSTEYEN GENCİ ÖNCE DÖVDÜ SONRA POLİSE GÖTÜRDÜ - Son Dakika
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