(yeni görüntülerle) AVCILAR'DA KIZINA UYUŞTURUCU SATMAK İSTEYEN GENCİ ÖNCE DÖVDÜ SONRA POLİSE GÖTÜRDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

(yeni görüntülerle) AVCILAR'DA KIZINA UYUŞTURUCU SATMAK İSTEYEN GENCİ ÖNCE DÖVDÜ SONRA POLİSE GÖTÜRDÜ

04.08.2022 08:40
(yeni görüntülerle) AVCILAR'DA KIZINA UYUŞTURUCU SATMAK İSTEYEN GENCİ ÖNCE DÖVDÜ SONRA POLİSE GÖTÜRDÜ

AVCILAR'da iddiaya göre kızına uyuşturucu satmak isteyen genci sokak ortasında yakalayan baba, darbettikten sonra polise götürdü.

AVCILAR'da iddiaya göre kızına uyuşturucu satmak isteyen genci sokak ortasında yakalayan baba, darbettikten sonra polise götürdü. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu sattığı kişi ile ilgili çalışma başlattı. Babanın şüpheliyi darbettiği ve polise götürdüğü anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kızının cep telefonu ile mesajlaştığını gören baba, iddiaya göre karşıdaki kişinin 'Ne kadar uyuşturucu hap istediğini' sorması üzerine harekete geçti. Bunun üzerine kızının elindeki telefonu alarak cevap verdiği öğrenilen baba, "10 hap" diye yazarak adres verdi. Belirtilen saatte kızı ile birlikte adrese gelen baba, Bağcılar'dan gelen şüpheliyi beklemeye başladı. Bir süre sonra gelen şüpheli, iddiaya göre kızı öpmek isteyince baba saldırıya geçti. Kadına taciz olduğunu değerlendiren çevredekiler de baba ile birlikte şüpheli genci sokak ortasında dövdü. Baba, daha sonra şüpheliyi alarak polis merkezine sürükleyerek götürmeye çalıştı. Dayak yiyen şüphelinin yürüyecek hali kalmaması üzerine durdurulan bir özel otomobil ile yakındaki Avcılar Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelinin darbedilme ve götürülme anları güvenlik kamerası ve cep telefonları ile kaydedildi. Yeni ortaya çıkan görüntüde, gelen babanın marketin yanında oturarak bekleyen şüpheli dövmeye başladığı ve çevredekilere de neden dövdüğünü bağırarak söylediği görüldü.

EMNİYETTEN ÇALIŞMA

Uyuşturucu satıcısının polise teslim edilmesi ve görüntülerin basında yer almasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dosya ile ilgili çalışmaya başladı. Şüphelinin bugüne kadar işlediği suçlar ve bağlantıları tek tek araştırıldığı kaydedildi.

"TACİZ VE UYUŞTURUCUYA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Mahallede sakini Ahmet Bingöl, "Benim de kız çocuğum var. Taciz ve uyuşturucuya tahammülümüz yok. Kızın babası ile birlikte, polis kardeşlerimiz gelmeden dövdük" dedi. Yaşananları evinden görünce aşağıya indiğini söyleyen Yıldız Erden ise, "Hepimizin çocuğu var. İyi etmiş, eline sağlık, hatta az bile yaptı. Hırsızlık yapanlar, tacizde bulunanlar, uyuşturucu satanlar birkaç saat gözaltında tutulduktan sonra bırakılıyor. Onlar da bunu biliyor, rahat davranıyor. Bunlara bizim ceza vermemiz gerek" diye konuştu.

YORUMLAR
500
(Ek bilgi ve görüntülerle) AVCILAR'DA KIZINA UYUŞTURUCU SATMAK İSTEYEN GENCİ ÖNCE DÖVDÜ SONRA POLİSE GÖTÜRDÜ (Ek bilgi ve görüntülerle) AVCILAR'DA KIZINA UYUŞTURUCU SATMAK İSTEYEN GENCİ ÖNCE DÖVDÜ SONRA POLİSE GÖTÜRDÜ İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 229 şüpheli tutuklandı İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 229 şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (yeni görüntülerle) AVCILAR'DA KIZINA UYUŞTURUCU SATMAK İSTEYEN GENCİ ÖNCE DÖVDÜ SONRA POLİSE GÖTÜRDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:33 A Milli Basketbol Takımı'nda Ömer Faruk Yurtseven krizi! Kampa izinsiz olarak katılmadı
08:29 ABD'den Türkiye'ye Ukrayna tahılının nakliyesindeki rolü nedeniyle teşekkür
08:13 İşte yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un akademik kariyeri
07:28 Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yeni ÖSYM Başkanı oldu
03:02 Aleyna Tilki, Selda Bağcan ile düet yaptı: Şu an bacaklarım titriyor
02:44 Bursa'da maske uyarısı yapan doktora saldırı!
00:31 Akaryakıt istasyonunda ateşlediği çakmak ATV'yi çayır cayır yaktı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
00:01 Emniyet güçleri baskın yapmıştı! İşte KPSS sorularıyla Türkiye'nin gündemine oturan Yediiklim Yayınevi hakkında tüm merak edilenler
23:59 KPSS skandalından sonra görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün ilk kez konuştu: İtibar suikastı yapıldı
23:24 Koronavirüs vaka sayılarında korkutan yükseliş! Sağlık Bakanlığı haftalık verileri paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 08:40:38. #1.11#
SON DAKİKA: (yeni görüntülerle) AVCILAR'DA KIZINA UYUŞTURUCU SATMAK İSTEYEN GENCİ ÖNCE DÖVDÜ SONRA POLİSE GÖTÜRDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement