Son Dakika Haberleri: Avcılar'da iett otobüsü 5 araca çarptı: 5 yaralı  (1)
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Avcılar'da iett otobüsü 5 araca çarptı: 5 yaralı  (1)

1 saat önce

AVCILAR'da iddialara göre belediyenin yolu sulamasından kaynaklanan kazada kontrolden çıkan İETT otobüsü 5 araca çarptı.

Avcılar'da iett otobüsü 5 araca çarptı: 5 yaralı  (1), System.String[]
AVCILAR'da iddialara göre belediyenin yolu sulamasından kaynaklanan kazada kontrolden çıkan İETT otobüsü 5 araca çarptı. Kazada otobüs şoförü ile birlikte 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 08.45 sıralarında Ambarlı Meydan'da meydana geldi. İETT otobüsü Cihangir'deki hareket alanından çıktıktan sonra Ambarlı Meydan rampasında yolun kaygan olmasının etkisiyle kaydı. Kontrolden çıkan otobüs 5 araca ve bir direğe çarparak durabildi. İhbar üzerine 112 ve Avcılar Emniyet müdürlüğü ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan otobüs şoförü Avcılar'daki Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hafif yaralı 4 yolcu ayakta tedavi edildi.


- İstanbul
Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:43 Kaynak: DHA
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