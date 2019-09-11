Avcılar'da iett otobüsü 5 araca çarptı: 5 yaralı (1)
1 saat önce
AVCILAR'da iddialara göre belediyenin yolu sulamasından kaynaklanan kazada kontrolden çıkan İETT otobüsü 5 araca çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:43 Kaynak: DHA
AVCILAR'da iddialara göre belediyenin yolu sulamasından kaynaklanan kazada kontrolden çıkan İETT
otobüsü 5 araca çarptı. Kazada otobüs şoförü ile birlikte 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 08.45 sıralarında Ambarlı Meydan'da meydana geldi. İETT otobüsü Cihangir
'deki hareket alanından çıktıktan sonra Ambarlı Meydan rampasında yolun kaygan olmasının etkisiyle kaydı. Kontrolden çıkan otobüs 5 araca ve bir direğe çarparak durabildi. İhbar üzerine 112 ve Avcılar
Emniyet müdürlüğü ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan otobüs şoförü Avcılar'daki Murat Kölük Devlet Hastanesi
'ne kaldırılırken hafif yaralı 4 yolcu ayakta tedavi edildi.
- İstanbul
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