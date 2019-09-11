Son Dakika Haberleri: Avcılar'da iett otobüsü park halindeki araçlara çarptı; 5 yaralı
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Avcılar'da iett otobüsü park halindeki araçlara çarptı; 5 yaralı

28 dakika önce

AVCILAR'da, iddialara göre belediyenin yolu sulamasından kaynaklanan kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü park halindeki iki araca çarptı.

Avcılar'da iett otobüsü park halindeki araçlara çarptı; 5 yaralı, System.String[]
AVCILAR'da, iddialara göre belediyenin yolu sulamasından kaynaklanan kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği  İETT otobüsü park halindeki iki araca çarptı.  Bu araçların da park halindeki başka araçlara çarpmasıyla sonuçlanan kazada otobüs şoförüyle birlikte 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.45 sıralarında Ambarlı Meydan'da meydana geldi. Hüseyin Çiçek yönetimindeki 34 VT 4250 plakalı  İETT otobüsü Cihangir'deki hareket alanından çıktıktan sonra Ambarlı Meydanı'na yaklaştı. Eğimli ve kaygan yolda otobüsün şoförü Çiçek, direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki  minibüse çarptı. Bu minibüs de çarpmanın şiddetiyle yine park halindeki  otomobile çarptı. Rampada hızla giden otobüs daha sonra park halindeki  bir başka minibüse, bu minibüs de  yine park halindeki bir  kamyonete çarptı. Toplam 5 aracın hasar gördüğü kazada araç sürücüsü Hüseyin Çiçek'in yanı sıra hafif yaralı yolcular Hülya Topcucan, Arzu Karakaş, Derya Toprak ile bir başka yolcu Avcılar'daki  Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hafif yaralı otobüs şoförü Hüseyin Çiçek, DHA muhabirine, "Önümde belediyenin sulama aracı vardı. Yol rampada kayganlaştı. Direksiyon kontrolünü yitirdim" dedi. Yolcular da, belediyenin sabah erken saatlerde işe giitmek için acele ettiklerini, böyle bir ortamda yolun sulanmasının kazalara davetiye çıkardığını belirterek, uygulamaya tepki gösterdi.


- İstanbul
Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:21 Kaynak: DHA
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