Son Dakika Haberleri: Avcılar'da İki Araca Çarpan Otomobil Takla Atarak Ters Döndü

Avcılar'da İki Araca Çarpan Otomobil Takla Atarak Ters Döndü

1 saat önce

100 Karayolu yan yolda iki araca çarpan otomobil takla attı.

Avcılar'da İki Araca Çarpan Otomobil Takla Atarak Ters Döndü, System.String[]
AVCILAR  D-100 Karayolu yan yolda iki araca çarpan otomobil takla attı. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 17.45 sıralarında D-100 karayolu Denizköşkler Mevkii Ankara istikameti yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde ilerleyen 06 BDN 133 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak, önce önünde seyreden 34 BTT 460 plakalı otomobile, ardından başka bir otomobile çarparak takla attı. Takla atarak ters dönen otomobilde sıkışan sürücü çevredekilerin yardımıyla çıkarılıp kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılınca Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Takla atan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:14 Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Ankara, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da Kağıt Toplayıcısı Çöp Konteynerına Atılmış Ölü Bebek Buldu AK Parti'nin Ankara Adayı Özhaseki Yeni Parti İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu

Ankara'da Tanzim Satış Noktalarında İlk Gün 23 Ton Bakliyat Satıldı Otomotiv Devi Ford, Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 20:45:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar'da İki Araca Çarpan Otomobil Takla Atarak Ters Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]