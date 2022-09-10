AVCILAR'DA İKİ METROBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI- 1 - Son Dakika
Üye Girişi

AVCILAR'DA İKİ METROBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI- 1

10.09.2022 08:33

AVCILAR'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı, 99 kişi yaralandı.

AVCILAR'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı, 99 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri dururken, yolcular duraklara yürüyerek ulaştı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında meydana geldi. Direksiyon kontrolünü kaybeden metrobüs şoförlerinden biri karşı şeride geçerek karşı yönden gelen metrobüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 99 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına çevredekiler ve diğer yolcular koştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle metrobüs yolu kapanırken, D-100 karayolunda da yoğunluk oluştu. Ekipler oluşan yoğunluk nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı. Ambulanslara taşınan yaralılar çevre hastanelere götürüldü. Metrobüs kazası nedeniyle araçlarda bulunan yolcular metrobüs yolunda yürüyerek duraklara ulaştı.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında "Avcılar ilçemiz Şükrübey metrobüs durağı civarında bugün saat 18.38'de farklı yönlerden gelen iki metrobüsün çarpışması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak, yapılan çalışmalar sonrasında metrobüs hattı çift yönlü ulaşıma açılmıştı. İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre meydana gelen kazada 50 yaralımız ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edilmiş, 49 yaralımız ise kendi imkanları ile hastanelere giderek ayakta tedavi görmüştür. Yaşanan kazada yaralanan ve olaydan etkilenen bütün hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

METROBÜS KAZASI SONRASI DAKİKALARCA YOL YÜRÜDÜLER

Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildirken, ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları tamamlandı. İstanbul Valiliği kazada 99 yolcunun yaralandığını açıkladı. Kaza nedeniyle metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşurken, yaklaşık 2 saat ulaşım sağlanamadı. Kaza sonrası yolcular metrobüsten inerek yürüdü. Yürüyenler nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik akışı bazı noktalarda durdu. Yürüyen bir yolcu, "Kalabalığı görüyorsunuz. Acayip bir yoğunluk var. İnsanları otobüslerden dışarı çıkarmıyorlar. Tehlikeli olduğu için. Sefaköy'den beri yürüyorum. 2 kilometreye yakındır yürüyorum" dedi. 2 buçuk saattir yolda olduğunu söyleyen bir başka kişi de, "2 buçuk saattir yoldayım. Yol açık dediler. Ancak buraya kadar gelebildik. Beşyoldayım ileriye gidermiyorum." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Metrobüsler kafa kafaya girdi! Feci kazada 99 kişi yaralandı Metrobüsler kafa kafaya girdi! Feci kazada 99 kişi yaralandı AVCILAR'DA İKİ METROBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI- 2 AVCILAR'DA İKİ METROBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI- 2
Kaynak: DHA

İtfaiye, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA İKİ METROBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI- 1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:19 Tunç Soyer'den Osmanlı sözleri: Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar
03:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan kararlara göre 6 bakanlıkta görevden alma ve atamalar gerçekleşti
00:42 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saatler sonra metrobüs kazasıyla ilgili konuştu: Yaralıları hastanede ziyaret ettim
00:24 HDP'nin terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymasını isteyenlere Selahattin Demirtaş'tan 3 soru
23:57 AK Partili gencin 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin yayınladığı video tepki çekti
23:44 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Tarkan konserine gitti! "Siyaset de bir yere kadar, biraz da eğlenelim dedik"
23:24 İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarından büyüleyici görüntüler geldi
23:17 Bakan Adil Karaismailoğlu, 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasıyla ilgili İBB'yi suçladı
21:58 Cinsel saldırıda bulunan 16 yaşındaki kaynını göğsünden bıçaklayan genç kadın gözaltına alındı
21:59 Gupse Özay ile Barış Arduç evliliklerini çocuk ile taçlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 08:43:39. #1.13#
SON DAKİKA: AVCILAR'DA İKİ METROBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI- 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement