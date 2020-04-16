Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Avcılar'da seyir halinde olan iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza da biri sürücü iki kişi sıkıştı. Metrobüs seferleri iki yönde durdu.

Avcılar'da iki metrobüs bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma nedeniyle biri sürücü iki kişi araç içinde sıkıştı. Kazada toplam 4 kişi yaralandı. Metrobüs seferleri çift yönlü durunca yüzlerce yolcu araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri de yaralılara müdahale ediyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

(Volkan Kayalar - Erdal Can İçelli/İHA)