Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı Metrobüs seferleri çift yönlü durdu Yüzlerce vatandaş metrobüslerden inerek yürüdü Avcılar'da seyir halinde olan iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.

Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Metrobüs seferleri çift yönlü durdu

Yüzlerce vatandaş metrobüslerden inerek yürüdü

İSTANBUL - Avcılar'da seyir halinde olan iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza da biri sürücü iki kişi sıkıştı. Metrobüs seferleri iki yönde durdu.

Avcılar'da seyir halinde olan iki metrobüs bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma nedeniyle biri sürücü iki kişi araç içinde sıkıştı. Kazada toplam 4 kişi yaralandı. Metrobüs seferleri çift yönlü durunca yüzlerce yolcu araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri de yaralılara müdahale ediyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

İtfaiye, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 05:58 Kaynak: İHA

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