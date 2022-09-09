Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 42 yaralı

AVCILAR'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı, 42 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri dururken, yolcular duraklara yürüyerek ulaştı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında meydana geldi. Direksiyon kontrolünü kaybeden metrobüs şoförlerinden biri karşı şeride geçerek karşı yönden gelen metrobüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki metrobüs şoförü ile 40 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralıların yardımına çevredekiler ve diğer yolcular koştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle metrobüs yolu kapanırken, D-100 karayolunda da yoğunluk oluştu. Ekipler oluşan yoğunluk nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı. Ambulanslara taşınan yaralılar çevre hastanelere götürüldü. Metrobüs kazası nedeniyle araçlarda bulunan yolcular metrobüs yolunda yürüyerek duraklara ulaştı.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI