Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.
Sağlık ekipleri kazada yaralananlara müdahale ederken, kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı. Diğer metrobüslerdeki vatandaşlar metrobüs yolundan yürüyerek duraklara ulaştı.
Olay sonrası vatandaşların çektiği görüntüler olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. İşte kaza yerinden gelen fotoğraflar:
Son Dakika › Güncel › Metrobüslerin birbirine girdiği kazadan gelen ilk görüntüler endişelendirdi - Son Dakika