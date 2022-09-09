Metrobüslerin birbirine girdiği kazadan gelen ilk görüntüler endişelendirdi - Son Dakika
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Metrobüslerin birbirine girdiği kazadan gelen ilk görüntüler endişelendirdi

09.09.2022 19:32
Metrobüslerin birbirine girdiği kazadan gelen ilk görüntüler endişelendirdi

İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu metrobüs yolu trafiğe kapatıldı. Yaralıların olduğu kaza yerinden gelen ilk görüntüler olayın boyutunu gözler önüne serdi.

Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.

METROBÜS YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Sağlık ekipleri kazada yaralananlara müdahale ederken, kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı. Diğer metrobüslerdeki vatandaşlar metrobüs yolundan yürüyerek duraklara ulaştı.

KAZA YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Olay sonrası vatandaşların çektiği görüntüler olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. İşte kaza yerinden gelen fotoğraflar:

Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazadan gelen ilk görüntüler korkunç
Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazadan gelen ilk görüntüler korkunç
Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazadan gelen ilk görüntüler korkunç
Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazadan gelen ilk görüntüler korkunç
Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazadan gelen ilk görüntüler korkunç
Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazadan gelen ilk görüntüler korkunç
Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazadan gelen ilk görüntüler korkunç
Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazadan gelen ilk görüntüler korkunç
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