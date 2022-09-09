İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na metrobüs kazası sonrası tepkiler yükseldi - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na metrobüs kazası sonrası tepkiler yükseldi

09.09.2022 21:49

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı ve 85 kişinin yaralandığı kaza sonrası tepkiler gecikmedi. Sosyal medya kullanıcıları İmamoğlu'nun nerede olduğuna ilişkin paylaşımlarda bulunurken Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da İBB'yi eleştirdi.

Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken kaza sonucu 85 kişi yaralanarak en yakın hastanelerde tedavi altına alındı.

VATANDAŞLAR YÜRÜYEREK DURAKLARA ULAŞTI

Kaza nedeniyle bir süre metrobüs yolu trafiğe kapatıldı, metrobüs seferleri durdu. Yolda bekleyen metrobüslerdeki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı. Vatandaşların metrobüs yolundan yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İMAMOĞLU, TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Kaza sonrası bir açıklama yapmaması nedeniyle İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, İmamoğlu'nun nerede olduğunu sorarken, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise "İstanbul'da metrobüsler çok büyük bir kaza yaptı. Tüm seferler iptal edildi. 42 vatandaşımız yaralı, bazı vatandaşlarımızın durumu ise ağır. İstanbul Valiliğimiz ve AFAD çalışmaları bizzat takip ederken ortada ne İBB Başkanı ne de İBB var" dedi.

İste sosyal medyadan bazı paylaşımlar:

Avcılar'daki metrobüs kazası sonrası Ekrem İmamoğlu sosyal medyada gündem oldu
Avcılar'daki metrobüs kazası sonrası Ekrem İmamoğlu sosyal medyada gündem oldu
Avcılar'daki metrobüs kazası sonrası Ekrem İmamoğlu sosyal medyada gündem oldu
Avcılar'daki metrobüs kazası sonrası Ekrem İmamoğlu sosyal medyada gündem oldu
YORUMLAR
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İETT: 'Avcılar'daki kazada ne yazık ki 85 yaralımız var. Yolcularımızın tedavileri devam ediyor, yakından takip ediyoruz. İETT: 'Avcılar'daki kazada ne yazık ki 85 yaralımız var. Yolcularımızın tedavileri devam ediyor, yakından takip ediyoruz. İSTANBUL-İETT'DEN KAZA AÇIKLAMASI: 85 YARALIMIZ VAR İSTANBUL-İETT'DEN KAZA AÇIKLAMASI: 85 YARALIMIZ VAR

Ekrem İmamoğlu, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na metrobüs kazası sonrası tepkiler yükseldi - Son Dakika


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