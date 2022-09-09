İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na metrobüs kazası sonrası tepkiler yükseldi

Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken kaza sonucu 85 kişi yaralanarak en yakın hastanelerde tedavi altına alındı.

VATANDAŞLAR YÜRÜYEREK DURAKLARA ULAŞTI

Kaza nedeniyle bir süre metrobüs yolu trafiğe kapatıldı, metrobüs seferleri durdu. Yolda bekleyen metrobüslerdeki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı. Vatandaşların metrobüs yolundan yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İMAMOĞLU, TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Kaza sonrası bir açıklama yapmaması nedeniyle İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, İmamoğlu'nun nerede olduğunu sorarken, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise "İstanbul'da metrobüsler çok büyük bir kaza yaptı. Tüm seferler iptal edildi. 42 vatandaşımız yaralı, bazı vatandaşlarımızın durumu ise ağır. İstanbul Valiliğimiz ve AFAD çalışmaları bizzat takip ederken ortada ne İBB Başkanı ne de İBB var" dedi.

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