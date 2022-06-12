Kaza, saat 03.00 sıralarında Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Üniversite Mahallesi yönünden giden 34 BKM 888 plakalı otomobil, Esenyurt yönünden gelen ve kavşakta dönüş yapmak isteyen 34 DJM 765 plakalı otomobile hızla çarptı. Ön tarafları büyük hasar gören iki araçtan dönüş yapmak isteyen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, sıkıştığı yerden çağrılan itfaiye ekibi tarafından çıkarılarak, gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Dönüş yapan araca hızla çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Beşiktaş Kültür Merkezi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Avcılar'da iki otomobil çarpıştı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.