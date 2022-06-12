Avcılar'da iki otomobil çarpıştı - Son Dakika
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Avcılar'da iki otomobil çarpıştı

12.06.2022 08:48
Avcılar'da iki otomobil çarpıştı

AVCILAR'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

AVCILAR'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Üniversite Mahallesi yönünden giden 34 BKM 888 plakalı otomobil, Esenyurt yönünden gelen ve kavşakta dönüş yapmak isteyen 34 DJM 765 plakalı otomobile hızla çarptı. Ön tarafları büyük hasar gören iki araçtan dönüş yapmak isteyen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, sıkıştığı yerden çağrılan itfaiye ekibi tarafından çıkarılarak, gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Dönüş yapan araca hızla çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.


Avcılar'da iki otomobil çarpıştı
Avcılar'da iki otomobil çarpıştı
Avcılar'da iki otomobil çarpıştı
Avcılar'da iki otomobil çarpıştı
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Kaynak: DHA

Beşiktaş Kültür Merkezi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da iki otomobil çarpıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da iki otomobil çarpıştı - Son Dakika
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