İSTANBUL-AVCILAR'DA İKİ OTOPARK ARASINDAKİ ARAZİDE 12 GÜNDE 3 YANGIN ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-AVCILAR'DA İKİ OTOPARK ARASINDAKİ ARAZİDE 12 GÜNDE 3 YANGIN ÇIKTI

29.07.2022 15:33

AVCILAR'da iki otopark arasındaki arazide 12 gün içinde 3 kez yangın çıktı.

AVCILAR'da iki otopark arasındaki arazide 12 gün içinde 3 kez yangın çıktı. Yangınların arazideki biçilmiş ancak, toplanmamış otların yanmasıyla çıktığı öğrenildi.

Cihangir Mahallesi Ormanlı ile Reşitpaşa Caddesi arasında, iki otoparkın arasında kalan arazideki otlar Avcılar Belediyesi ekipleri tarafından biçildiği ancak, toplanmadığı öğrenildi. Otların kimliği bilinmeyen kişiler tarafından 12 gün içinde 3 kez yakıldığı belirtiliyor. Mahalle sakinleri ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda, otoparklardaki araçların zarar görmediği bildirildi.

Görüntü dökümü

------------------------Çıkan yangınlardan görüntüler-Çıkan yangınlar ile ilgili cep telefonu ile kayıt yapan bir kişinin anlatımı- İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-Yanan alanlardan görüntüler


YORUMLAR
500
AVCILAR'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN AVCILAR'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Kaynak: DHA

Cihangir Mahallesi, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-AVCILAR'DA İKİ OTOPARK ARASINDAKİ ARAZİDE 12 GÜNDE 3 YANGIN ÇIKTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:17 İstanbul Boğazı, bir geminin arıza yaşaması sonucu çift yönlü trafiğe kapatıldı
18:58 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir
18:18 Şoför büyük bir faciayı önledi! Seyir halindeyken freni boşalan halk otobüsü güçlükle durduruldu
18:02 İnce, kendisine yapılan "siyaseti bırak" eleştirilerine Kılıçdaroğlu'nu örnek vererek yanıt verdi: On kere kaybedenler bıraksın
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
17:00 Marmaris'te yaşanan orman yangının çıkış sebebi belli oldu: Kırılan ağaç dalının elektrik tellerine teması sonucu meydana geldi
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 19:47:00. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-AVCILAR'DA İKİ OTOPARK ARASINDAKİ ARAZİDE 12 GÜNDE 3 YANGIN ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement