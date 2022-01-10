Avcılar'da inşaat alanında göçük! 2 işçiden biri hayatını kaybetti - Son Dakika

Avcılar'daki bir inşaat alanında meydana gelen göçükte iki işçi mahsur kaldı. Bir süredir devam eden kurtarma çalışmaları sırasında işçilerin çıkarıldığı ancak bir işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İŞÇİLERDEN BİRİ VEFAT ETTİ

Öğleden sonra Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'taki bir inşatta göçük meydana geldi. İnşaatta çalışan işçilerden ikisi göçük altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerden biri enkazdan çıkarılırken, diğer işçi kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.