Üye Girişi
AVCILAR'DA İNŞAAT İSKELESİ EĞİLDİ İSKELEDE MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDI - Son Dakika

AVCILAR'DA İNŞAAT İSKELESİ EĞİLDİ İSKELEDE MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDI

21.02.2022 17:19

AVCILAR'da, dış cephe tadilatındaki bir binanın dışına kurulan iskelenin eğilmesi sonucu mahsur kalan işçi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

AVCILAR'da, dış cephe tadilatındaki bir binanın dışına kurulan iskelenin eğilmesi sonucu mahsur kalan işçi, itfaiye tarafından kurtarıldı. Kurtarılan işçi hafif şekilde yaralandı..

Avcılar Cihangir Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında 4 katlı bir binanın dış cephe izolasyon çalışması nedeniyle çevresine kurulan inşaat iskelesinin bir kısmı eğildi. O esnada çalışan bir işçi, iskelenin üzerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçi mahsur kaldığı yerden itfaiye merdiveniyle indirildi. Hafif şekilde yaralanan işçinin ilk müdahalesi ambulansta yapıldı. Eğilen iskele ise inşaatı yapan firma tarafından düzeltildi.

AVCILAR'DA İNŞAAT İSKELESİ EĞİLDİ İSKELEDE MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDI
AVCILAR'DA İNŞAAT İSKELESİ EĞİLDİ İSKELEDE MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDI
AVCILAR'DA İNŞAAT İSKELESİ EĞİLDİ İSKELEDE MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDI

YORUMLAR
500
AVCILAR'DA İNŞAAT İSKELESİ EĞİLDİ İSKELEDE MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDI AVCILAR'DA İNŞAAT İSKELESİ EĞİLDİ İSKELEDE MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDI Avcılar'da iskele yan yattı işçi asılı kaldı Avcılar'da iskele yan yattı işçi asılı kaldı Avcılar'da bir inşaatın iskelesi düştü: 1 yaralı Avcılar'da bir inşaatın iskelesi düştü: 1 yaralı

İtfaiye, Avcılar, İnşaat, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA İNŞAAT İSKELESİ EĞİLDİ İSKELEDE MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:31 Son Dakika: 5 Ukraynalının sınırda öldürülmesinin ardından Putin açıklama yaptı: Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali bizim için bir tehdittir
17:28 Son Dakika: ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken ve mevkidaşı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cenevre'de görüşecek
17:00 Eda Ece'den sevgilisiyle çıkan ayrılık haberlerine yanıt: Ben sinirlenince Buğrahan'ı takip etmeyi bırakıyorum
16:56 Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi! Polisin vatandaşı ikna çabaları devam ediyor
16:48 Simpsons'taki Bill Gates kehaneti büyük ses getirdi! Yaptığı şey tedirgin ediyor
16:38 Diego Rossi, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!
16:37 Berdan Mardini'nin sevgilisi Instagram'da fotoğraflarıyla mest ediyor!
16:34 Uber, 8 kişilik XL araçlarıyla İstanbul'da yeniden hizmete başladı! İşte ücret tarifesi
16:20 Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gençliğimi bıraktım Sofya'da dediği Dimitrina Kovaçev'le imkansız aşkı film oluyor
16:19 Ardahan'da doğdu, sadece ilkokulu okuyabildi! Dünya onu dönüştürdüğü otomobillerle tanıdı: İşte Malkoç'un okuduğu ahırdan bozma okul!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 17:35:34. #1.13#
SON DAKİKA: AVCILAR'DA İNŞAAT İSKELESİ EĞİLDİ İSKELEDE MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement