AVCILAR'DA İNŞAAT İSKELESİ EĞİLDİ İSKELEDE MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDI - Son Dakika

AVCILAR'da, dış cephe tadilatındaki bir binanın dışına kurulan iskelenin eğilmesi sonucu mahsur kalan işçi, itfaiye tarafından kurtarıldı. Kurtarılan işçi hafif şekilde yaralandı..

Avcılar Cihangir Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında 4 katlı bir binanın dış cephe izolasyon çalışması nedeniyle çevresine kurulan inşaat iskelesinin bir kısmı eğildi. O esnada çalışan bir işçi, iskelenin üzerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçi mahsur kaldığı yerden itfaiye merdiveniyle indirildi. Hafif şekilde yaralanan işçinin ilk müdahalesi ambulansta yapıldı. Eğilen iskele ise inşaatı yapan firma tarafından düzeltildi.