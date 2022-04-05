AVCILAR'DA İNŞAAT YANINDAKİ BİNANIN MERDİVENLERİ ÇÖKTÜ - Son Dakika
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AVCILAR'DA İNŞAAT YANINDAKİ BİNANIN MERDİVENLERİ ÇÖKTÜ

05.04.2022 09:33
AVCILAR'DA İNŞAAT YANINDAKİ BİNANIN MERDİVENLERİ ÇÖKTÜ

AVCILAR'da inşaatın yanındaki apartmanın girişindeki duvar ve merdivenler çöktü.

AVCILAR'da inşaatın yanındaki apartmanın girişindeki duvar ve merdivenler çöktü.

Denizköşkler Mahallesi'nde binanın yıktırılarak yenisinin yapılmasına karar verildi. Binanın temelinin kazılmasından sonra inşaat çalışmalarına başlandı. Bu binanın bitişiğindeki 4 katlı binanın merdivenleri gürültüyle çöktü. Binada oturanları korkutan olay ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Sevk edilen itfaiye erleri ve polisler binaya girişteki beton merdivenlerin yanı sıra bunun yanındaki duvarın çöktüğünü ancak ilk tespitlere göre binanın taşıyıcı kolonlarında hasar bulunmadığını belirledi. Bina sakinlerinden Şahin Öztorun, "Saat 03.00 sıralarında duvar ve merdivenler gürültü ile çöktü. Binaya giriş çıkış yapamaz olduk. Belediyeden de gelip bakacaklar. Yağan yağmur toprağı yumuşatmış. Kaldırım kenarından gelen su buradaki toprağı götürmüş" dedi.

Görüntü dökümü:

---------------------Çöken merdiven ve korkuluklar, duvar İtfaiye ekipleri inceleme yaparkenBinanın genel görüntüleriBina sakinleri penceredeŞahin Öztorun ile röportaj

Genel ve detay görüntüler


AVCILAR'DA İNŞAAT YANINDAKİ BİNANIN MERDİVENLERİ ÇÖKTÜ
AVCILAR'DA İNŞAAT YANINDAKİ BİNANIN MERDİVENLERİ ÇÖKTÜ
AVCILAR'DA İNŞAAT YANINDAKİ BİNANIN MERDİVENLERİ ÇÖKTÜ
AVCILAR'DA İNŞAAT YANINDAKİ BİNANIN MERDİVENLERİ ÇÖKTÜ
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İtfaiye, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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