AVCILAR'DA İNŞAATLARDAKİ MALZEMELERİ SANİYELER İÇİNDE SÖKEREK ÇALDILAR

AVCILAR'da inşaatları gözlerine kestiren hırsızlar, inşaatta sökebildikleri malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. Polis kamyonet ile dolaşan hırsızların peşine düşerken, o hırsızlıklardan biri cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Firuzköy Mahallesi'ndeki bir inşaat alanına kamyonet ile gelen biri kadın 3 kişi, bekçinin yokluğunu fırsat bilerek, gözlerine kestirdikleri parçaları kısa sürede söktü. Malzemeyi kamyonet kasasına yükleyen hırsızlar, daha sonra sokaktan uzaklaştı. Üç şüphelinin bin 750 TL tutarındaki paravanı saniyeler içerisinde sökerek kamyonete yüklediği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İnşaatta görevli Devran Yıldız, malzemelerinin büyük bölümünün hırsızlar tarafından çalındığını, işlerinin de bu yüzden aksadığını söyledi. Hırsızların buldukları su sayaçlarından musluğa, binadaki plastik tahliye borularına kadar her şeyi parçalar halinde çaldığını anlatan Yıldız, 'Bunların en kısa sürede yakalanarak bize zarar vermelerinin önüne geçilmesini bekliyoruz dedi. Polis, inşaatları hedef belirleyen hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.