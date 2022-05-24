AVCILAR'DA İNŞAATTAKİ TEHLİKELİ ÇALIŞMA - Son Dakika
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AVCILAR'DA İNŞAATTAKİ TEHLİKELİ ÇALIŞMA

24.05.2022 10:42
AVCILAR'DA İNŞAATTAKİ TEHLİKELİ ÇALIŞMA

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yaptırılan inşaatta, beton kalıplarının önlem alınmadan sökülmesi tehlikeye davetiye çıkardı.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yaptırılan inşaatta, beton kalıplarının önlem alınmadan sökülmesi tehlikeye davetiye çıkardı.

Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yeniden yaptırılan binanın inşaatındaki kalıp sökme çalışması, tehlikeye davetiye çıkardı. Binanın 5'inci katında çalışan işçilerin, beton kalıplarını önlem almadan söktüğü görüldü. Yayalar ve araçların sokaktan geçtiği esnada yapılan çalışmalar, görenleri tedirgin etti. İşçilerin mola verdiği anda ise bazı tahta parçaları kendiliğinden aşağı düştü. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu görüntülerine yansırken, sokağı kullananlar bu duruma tepki gösterdi. Vatandaşlardan gelen uyarılar üzerine inşaat firması, parçaların yoldan geçen yaya veya araçların üzerine düşmemesi için alt katlara file gerdirerek önlem aldı.Belediyenin daha etkili denetim yapmasını isteyen Hüseyin Nalkıran, "Ben yolun o tarafını kullanmam. Bu cesaret ister. Orası inşaat alanı. Şu anda önlem alınmışa benziyor ama belli olmaz" dedi

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Kaynak: DHA

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