Avcılar'da intihar
47 dakika önce
AVCILAR'da bir kişi kendini evindeki doğalgaz borusuna asarak intihar etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:33 Kaynak: DHA
AVCILAR'da bir kişi kendini evindeki doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Edinilen bilgiye göre 36 yaşındaki Hasan Bolat
imam nikahlı olduğu öğrenilen eşiyle Mustafa Kemal Paşa Mahallesi
, Aydın
Sokak üzerindeki 4 katlı binanın en üst katında yaşıyordu. Sabah
saatlerinde duş almak için yataktan kalkan Bolat kendisini doğalgaz borusuna astı. Bir süre sonra uyanan eşi Bolat'ı yerde hareketsiz şekilde görünce büyük şok yaşadı. Kadın durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis
ekipleri de daire içerisine girerek, incelemelerde bulundu. Bolat'ın kendini iple doğalgaz borusuna astığı ve ipin kopması sonucu yere düştüğü öğrenildi. Haberi alarak, eve gelen yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.
- İstanbul
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