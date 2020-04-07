AVCILAR'DA İPLİK ÇALDIKLARI TIR'IN SÜRÜCÜSÜNÜ KAÇTIKLARI ARAÇLA BÖYLE SÜRÜKLEDİLER - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVCILAR'DA İPLİK ÇALDIKLARI TIR'IN SÜRÜCÜSÜNÜ KAÇTIKLARI ARAÇLA BÖYLE SÜRÜKLEDİLER - Son Dakika

AVCILAR'DA İPLİK ÇALDIKLARI TIR'IN SÜRÜCÜSÜNÜ KAÇTIKLARI ARAÇLA BÖYLE SÜRÜKLEDİLER

6 saat önce

Cemil ÖZDEMİR/ Avcılar'da sürücüsünün içinde uyuduğu TIR'dan iplik çalan hırsılar uyanan şoföre yakalandı.

AVCILAR'DA İPLİK ÇALDIKLARI TIR'IN SÜRÜCÜSÜNÜ KAÇTIKLARI ARAÇLA BÖYLE SÜRÜKLEDİLER, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR/ Avcılar'da sürücüsünün içinde uyuduğu TIR'dan iplik çalan hırsılar uyanan şoföre yakalandı. Hırsızlar çuvalları yükledikleri araçla kaçarken, araca tutunan TIR sürücüsünü metrelerce sürükledi.  TIR sürücüsünün sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Avcılar Firuzköy Bulvarı Mustafa Kemal Paşa Caddesindeki tekstil firmasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Avcılar'daki tekstil firmasına iplik getiren TIR sürücüsü Oğuzhan Uz, iş yerinin açılmasını beklediği sırada park halindeki TIR'ın içinde uyudu. Oğuzhan Uz'un uyuduğunu fark eden hırsızlar, kapalı kasa bir araçla TIR'ın arkasına yanaştı. TIR kasasının arka kapaklarını açan hırsızlar iplik dolu çuvalları indirerek araçlarına yükledi. Bir süre sonra hırsızları fark eden Oğuzhan Uz ile hırsızlar arasında arbede yaşandı. Hırsızlar çuvalları yükledikleri araçla kaçtıkları sırada araca tutunan Uz, metrelerce sürüklendi.

"ŞOFÖRÜN ARACI BIRAKMASI İÇİN BIÇAK ÇEKTİLER"

Tekstil firması çalışanı Okan Aydın "Olay dün sabah 07.00 sıralarında oldu. Malatya'dan gelen TIR şoförü iş yerinin açılmasını bekleyene kadar TIR'ın içinde uyuyordu. TIR'ın arkasına kapalı kasa bir araç yanaştı. Sonra aracın içinden çıkan 3-4 kişi TIR'ın kapısını açıp içinden iplik dolu çuvalları çıkarmaya başladı. 10 çuval almışlardı, şoför uyandı. Uyanır uyanmaz olaya müdahale etti. Hırsızlar aracı çalıştırarak kaçarken, TIR şoförü araçlarına tutundu. Şoförün aracı bırakması için bıçak çektiler, bırakmayınca kaçmaya çalıştılar. Şoför araca tutunduğu için bir süre sürüklendi. Sonra olay yerinden uzaklaştılar. Araçlarında plaka da yoktu. 10 çuval ipliğimizi çaldılar. Yaklaşık 13 bin lira bir zararımız var." dedi.

KAÇMA ANLARI KAMERADA

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çuvalları yükledikleri araçla kaçmaya çalışan hırsızlar, araçlarına tutunan sürücüyü sürüklüyor.

Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

-TIR sürücüsünün sürüklenmesi

-Hırsızların geldikleri araçla kaçması

(AKTÜEL)

-Olay yerinden görüntü

-İş yeri çalışanı Okan Aydın röp

-Genel ve Detaylar


Mustafa Kemal Atatürk, Malatya, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:32 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor         
18:10
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri         
18:10
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü         
18:04
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor         
17:39
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık         
17:39
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık         
17:36
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu         
17:36
Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı         
17:20
Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı         
17:20
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti         
17:12
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı         
17:07
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi         
17:06
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı         
17:03
Elia, Elia, "Artık dolu statta oynamak istiyorum" diyerek ayrılık kararı aldı         
16:53
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu         
16:44
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı         
16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:34
Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım         
16:32
Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı         
16:31
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu         
16:30
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı         
16:25
New York'ta korkunç manzara! Koronadan ölenler, İspanyol gribinden ölenlerin olduğu yere gömülecek New York'ta korkunç manzara! Koronadan ölenler, İspanyol gribinden ölenlerin olduğu yere gömülecek         
16:24
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü         
16:23
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz         
16:22
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi         
16:20
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı         
16:14
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu         
16:06
Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi         
16:03
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi         
16:02
Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti         
15:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 18:27:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AVCILAR'DA İPLİK ÇALDIKLARI TIR'IN SÜRÜCÜSÜNÜ KAÇTIKLARI ARAÇLA BÖYLE SÜRÜKLEDİLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]